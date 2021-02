Dončić spet v prvi peterki zahoda All-Star, Dallas še brez ene tekme

Kapetana LeBron James in Kevin Durant

Luko Dončića so drugič zapored izbrali v začetno peterko zahodne konference tekme All-Star lige NBA. Kapetan zahodne ekipe bo LeBron James (LA Lakers), ki bo imel ob Dončiću v prvi peterki še Stephena Curryja (Golden State Warriors), Nikolo Jokića (Denver Nuggets) in Kawhija Leonarda (LA Clippers). V začetni peterki vzhodne konference bodo ob kapetanu Kevinu Durantu (Brooklyn Nets) še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Bradley Beal (Washington Wizards), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Kyrie Irving (Brooklyn Nets). Letošnji spektakel vseh zvezd bo 7. marca v Atlanti.

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so ostali še brez ene tekme v ligi NBA. Zaradi slabih vremenskih razmer so namreč oblasti zaprle tudi Toyotin center v Houstonu, tako da je v vodo padel tudi dvoboj Teksašanov z domačimi Raketami, ki bi moral biti v noči s petka na soboto.Iz enakih razlogov so morali odgovorni odpovedati že Dallasovo včerajšnje gostovanje v Detroitu. Kdaj bodo& Co. odigrali odpovedani tekmi, še ni znano. Pristojni pri ligi NBA bodo nova termina sporočili naknadno.Igralci Dallasa so tako dobili osem dni premora, toliko časa bo namreč minilo od 14. februarja, ko so odigrali zadnjo tekmo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, do ponedeljka, ko se bodo pomerili z Memphisom. Odmor jim bo zagotovo dobro del, saj v zadnjih šestih tednih niso imeli prostega več kot enega dneva.Dallas Mavericks tako z izkupičkom trinajstih zmag in petnajstih porazov ostajajo na desetem mestu zahodne konference v ligi NBA, tri mesta pred Houston Rockets, ki imajo na svojem računu enajst zmag in 17 porazov. Memphis Grizzlies, ki imajo po dvanajst zmag in porazov, so tik pred Teksašani.