Cleveland in Oklahoma do tesnih zmag, Bojevniki odpravili Dallas

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so se zmag ponoči veselile tri najboljše ekipe rednega dela sezone. Cleveland Cavaliers so s 129:123 doma premagali Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder so v gosteh s 130:123 strli Minnesota Timberwolves, medtem ko so bili prvaki Boston Celtics doma s 118:105 boljši od New York Knicks.

Donovan Mitchell je ob zmagi Clevelanda (47-10) prispeval 33 točk, s klopi jih je Ty Jerome dosegel 26, Evan Mobley pa je dvoboj končal s 25 točkami, 13 skoki in osmimi podajami. Za Grizlije, ki zasedajo drugo mesto zahoda (37-20), je Jaren Jackson ml. dosegel 22 točk, Ja Morant pa 21 ob desetih asistencah.

V živčnem obračunu, v katerem je bilo precej vroče krvi v tretji četrtini, sta si malce v lase skočila Mitchell in Desmond Bane, na kar so na igrišče pritekli tudi drugi igralci. Nešportni napaki sta si ob obeh omenjenih prislužila tudi oba trenerja ter Morant in Tristan Thompson. »Naslednjič ju pustite pri miru in naj se sporečeta sama, vsi ostali pa naj ostanejo, kjer so,« je po sedmi zaporedni zmagi, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, na preudarnost svojih varovancev apeliral trener Clevelanda Kenny Atkinson.

Prvaki iz Bostona so dosegli 41. zmago v sezoni, kar jih ob 16 porazih uvršča na drugo mesto vzhoda ter skupno tretje v ligi. Izkazal se je Jayson Tatum, ki mu je ena asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka ob 25 točkah in desetih skokih. Za Boston je bila to peta zaporedna zmaga. »Drugi del sezone je tisti, ki šteje. Vsi vemo, da moramo biti zdaj povsem osredotočeni,« je po zmagi dejal Tatum, prvi zvezdnik Celtics.

Oklahoma je dobila obračun v Minneapolisu proti tamkajšnjim volkovom. Z zmago Thunder dihajo za ovratnik Clevelandu ob razmerju zmag in porazov 46-10, na zahodu pa imajo precejšnjo prednost pred tekmeci. Ob gostujoči zmagi se je najbolj izkazal prvi kandidat za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone Shai Gilgeous-Alexander. Dosegel je 37 točk in dodal še po osem skokov in podaj, ob tem pa je še po trikrat ukradel žogo in blokiral tekmece.

Pri Minnesoti, ki je na sedmem mestu zahoda (31-27), je 29 točk, deset skokov in sedem asistenc dosegel Anthony Edwards. Osmi na zahodu so Dallas Mavericks (31-27). Niz treh njihovih zmag je prekinila zasedba Golden State Warriors (30-27), ki je od menjave za Jimmyja Butlerja dobila pet od šestih obračunov. Proti Dallasu je slavila s 126:102. Za Warriors je Stephen Curry dosegel 30 točk, Butler pa 18, pri Dallasu pa sta po 17 točk dosegla Kyrie Irving in PJ Washington.

Za Dallas je bila to zadnja tekma pred obračunom v Los Angelesu proti tamkajšnjim Lakers v noči s torka na sredo. To bo prvi obračun slovenskega asa Luke Dončića proti svoji nekdanji ekipi, ki ga je na začetku meseca presenetljivo v zameno za Anthonyja Davisa poslala k Jezernikom. Dvoboj se bo po slovenskem času začel v sredo ob 4.30.

Ponoči so se sicer zmag veselile še ekipe Indiana Pacers proti Los Angeles Clippers s 129:111, Detroit Pistons s 148:143 proti Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks proti Miami Heat s 120:113, Orlando Magic proti Washington Wizards s 110:90, Toronto Raptors proti Phoenix Suns s 127:109 ter New Orleans Pelicans proti San Antonio Spurs s 114:96.