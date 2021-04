Dončić in soigralci strli čvrst oreh prvakov

Zmaga proti prvakom vselej posebej odmeva in tako je bilo tudi tokrat v košarkarskih krogih onstran Atlantika, kjer je Dallas z našimtako kot že nazadnje spet ugnal Los Angeles Lakers, branilce lovorike najboljšega moštva v ligi NBA. Četudi Ljubljančan ni dosegel tako vidnega števila točk kot na večini tekem, so bile prav njegove poteze odločilne za končno zmago s 108:93. Ob polčasu je kazalo povsem drugače – 46:58.Dončić je k lepemu uspehu prispeval 18 točk, 13 asistenc in 8 skokov. Najučuinkovitejši pri zmagovalcih je bils 25 točkami. Na igrišču sicer ni bilo Dallasovega latvijskega asaSlovenski zvezdnik pa je nekaj ključnih točk dosegel v drugi polovici tekme, zlasti v prepričljivi moštveni zadnji četrtini, med drugim tudi navdušujočo »trojko s parkirišča« za odprto pot k zmagi ob izidu 101:91. »Samozavestnega se počutim v takšnih trenutkih,« je povedal 22-letni Slovenec, čigar edina črna točka na tej tekmi je bila v posameznih trenutkih pretirana živčnost, zaradi katere je dobil tudi tehnično napako.Dallas je sicer po 59 tekmah sezone na 6. mestu zahodne konference.Zmage se je veselil tudiMiami, proti Chicago s 106:101, vendar Ljubljančana zaradi težav s hrbtom ni bilo na igrišču, košarkarji Denverja pa so ugnali tekmece iz Houstona s 129:116: srbski asje prispeval 24 točk, našpa v svojih štirih minutah igre dva skoka.