Dončić in Tobey sta gledala, Blažič in Prepelič zadevala

Dvoboj na Reki si je z zanimanjem ogledal tudi Luka Dončić. FOTO: Matija Djanješić/Cropix

Odločitev v tretji četrtini

V pripravljalnem dvoboju močno oslabljenih zasedb je bila slovenska košarkarska reprezentanca vsaj za razred boljša od Hrvaške in zmagala s 94:80 (76:58, 46:40, 20:21). Pot proti olimpijskim kvalifikacijam v Kaunasu in, upajmo, tudi proti OI v Tokiu, je začela v obetavnem slogu, ima pa še veliko razlogov za dodatni optimizem. Moštvo vse bolj dobiva želeno kadrovsko podobo, na Reki pa je imelo nekaj asov na klopi in v rokavu. Tekmo je z zanimanjem spremljal, ob sebi pa je imel zanimivo družbo.Če je imel Dončić pred štirimi leti pomembno vlogo, ko se je njegov takratni madridski soborecpridružil slovenski izbrani vrsti na zlatem evropskem prvenstvu, je bil tokrat za naturalizirano okrepitev »zadolžen«. Potem ko je padlo v vodo dogovarjanje z njegovim pristnim prijateljem, ki z Bourgom šele pričakuje začetek končnice francoske lige, je centrsko vrzel zapolnil, Prepeličev 213 cm visoki 26-letni soigralec pri Valencii.Američan, leta 2013 član zmagovalne selekcije ZDA na svetovnem prvenstvu U-19, je po skrajšanem postopku dobil slovensko državljanstvo in bo v reprezentančnem dresu poskušal igrati na ravni svojih klubskih predstav. V minuli sezoni je v evroligi nastopal s povprečjem 9,6 točke in 5 skokov, v španski ligi z 9,8 točke in 4,3 skoka.Proti Hrvaški, ki je prav tako pogrešala vrsto zvezdnikov, med drugimi tri iz lige NBA, je imela Slovenija težave le v prvem polčasu. Po zaostanku z 32:38 so za zasuk poskrbeli Prepelič (do polčasa 10 točk),(9) inz dvema trojkama, odločilno prednost pa si je priigrala v tretji četrtini, ki jo je v hitrem ritmuindobila s 30:18 ter vstopila v zadnjih minut dvoboja z 18 točkami prednosti.Pred simboličnim številom povabljenih gledalcev v dvorani Zameta sta moštvi prikazali dinamično igro, vendar zaradi številnih izgubljenih žog in zgrešenih »zicerjev« nista mogli prikriti, da sta se šele začeli uigravati. Slovenski košarkarji so tako zbrali manj asistenc kot tekmeci (18:20) in prepričljivo izgubili skok z 32:43, a so bili dovolj natančni; izkoristili so 49 odstotkov metov iz igre (Blažič za dve 3:6, za tri 4:8). Marsikaj pa se bo seveda izboljšalo, ko bodo zaigrali Dončić, Tobey,inter z vsakim dnevom skupne vadbe.Slovenija in Hrvaška se bosta vnovič pomerili že v petek ob 20. uri v Stožicah.Rupnik 13 (4:4), Blažič 20 (2:5), Glas, Murić 10, Dimec 7 (1:3) – prva peterka; Rebec 5, Prepelič 14 (5:6), Kosi 3 (1:2), Lapornik 8, Mahkovic, Dragić 11, Čebašek 3;Ukić 8, Brežnjak 7, Šamanić 9 (1:4), Šakić 11 (3:45), Bilan 11 (5:8) – prva peterka; Perković, Katić 2, Hezonja 10 (5:6), Marčinković 7 (3:4), Rogić 9 (2:2), Babić 3, Jordano 3.