Dončić je že pozabil sonca, na vrsti sta Curry in Thompson

Končnica vzhodne konference lige NBA je prinesla nekaj izjemno zanimivih dvobojev, ne pa tudi večjega presenečenja, saj sta se v finale uvrstila prva nosilca Miami in Boston. Zato pa je bilo toliko bolj vroče na divjem zahodu. Košarkarji Phoenixa in Memphisa so bili najuspešnejši v rednem delu prvenstva, a so že na počitnicah, na sceni pa sta ostala št. 3. Golden State in št. 4 Dallas s svojimi zvezdniki. V zasedbi iz San Francisca bodo danes ponoči oči uprte v Stephena Curryja in Klaya Thompsona, v teksaški v Luko Dončića.

Zakaj kaže na letošnje izide njihovih medsebojnih tekem gledati z zrnom soli? Kaj je prihranil udarni trojec Golden Stata? Zakaj je Thompson pravi fenomen v sodobnem športu? Kaj o dogajanju v letošnji končnici in Dončiću menijo LeBron James, Stephen Curry in Jason Kidd?