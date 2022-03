Dončić na trdna tla prikoval tudi Rakete

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po visokem porazu, ki so jim ga v ligi NBA zadali New York Knicks (77:107), stresli jezo na igralce kluba Houston Rockets in jih v gosteh premagali s 113:100. Najboljši strelec tekme je bil znova Luka Dončić.

Slovenski zvezdnik je v 36 minutah dosegel 30 točk (prosti meti: 7:10, za dve: 4:8, za tri: 5:11), za nameček je zbral še 14 skokov, šest asistenc in dve blokadi. Lukovo statistiko malo kazi le pet izgubljenih žog. Visoko prednost Teksašanov med tekmo mu je pomagal vzdrževati kanadski reprezentant Dwight Powell, ki je s 26 točkami (z izvrstnim metom iz igre 9:11) izenačil svoj rekord v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Za nameček je prispeval še ducat skokov, tri asistence in dve blokadi.

Najbolj razpoložena igralca pri Raketah, ki so po visokem zaostanku ob koncu nekoliko ublažile poraz, sta bila Američana Kevin Porter mlajši in Josh Christopher, ki sta vknjižila po 17 točk.

»Moji igralci so tokrat zelo dobro opravili svoj posel, potem ko so se dosledno držali načrta, ki smo ga začrtali,« je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen Dallasov trener Jason Kidd, medtem ko je Josh Christopher pojasnil, da so pač Teksačani pokazali večjo željo po zmagi. »Bili so bolj lačni od nas in igrali trše kot mi,« je dejal 20-letni Američan.

Dončić & Co. bodo naslednjo tekmo odigrali že jutri (20.30), ko bodo gostovali pri Boston Celtics. Že ob 18. uri po srednjeevropskem času pa bodo Brooklyn Nets z Goranom Dragićem gostili New York Knicks.

Drugi izidi: Orlando Magic : Minnesota Timberwolves 118:110, Atlanta Hawks : Los Angeles Clippers 112:106, Boston Celtics : Detroit Pistons 114:103, Memphis Grizzlies : New York Knicks 118:114, Miami Heat : Cleveland Cavaliers 117:105, New Orleans Pelicans : Charlotte Hornets 120:142, San Antonio Spurs : Utah Jazz 104:102, Phoenix Suns : Toronto Raptors 112:117, Los Angeles Lakers : Washington Wizards 122:109.