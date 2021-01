Dončić: Ne maram izgubljati, znova moramo uživati v košarki

Dragića razveselila grda zmaga

»Ne maram izgubljati, občutek je grozen. Znova moramo začeti uživati v košarki,« je po današnjem porazu proti Torontu, ki je bil že tretji v nizu, povedal slovenski zvezdnik pri Dallasu21-letni košarkar je s svojimi soigralci igral drugo tekmo v dveh dneh. Proti Chicagu je bil zelo razpoložen in se izkazal s trojnim dvojčkom, tokrat pa so se poznale posledice napornega ritma, obenem pa se je Luka zavestno odločil, da bo poskušal razigrati soigralce, kar pa mu ni uspelo.Na vprašanje novinarke, zakaj je na tekmi vrgel le enajst metov iz igre, je odgovoril: »Kaj naj rečem? Vsakič, ko sem šel v prodor, so bili v raketi štirje košarkarji, zato sem imel le enajst metov. Igrali so obrambo 4+1 in me podvajali, jaz pa sem poskušal soigralce vključiti v igro. Vsakič, ko sem prodrl v raketo, sem bil pozoren na podajo prostemu soigralcu, a žal meti niso končali v obroču.«Prvi zvezdnik Dallasa je pogled usmeril v prihodnost in razmišljal, kaj bo treba storiti, da moštvo prekine niz treh zaporednih porazov: »Ne maram izgubljati, občutek je grozen. Ko smo zmagali štiri tekme v nizu, smo se vsi počutili odlično in v garderobi je bilo dobro vzdušje. Moramo se vrniti k temu in znova začeti uživati v košarki,« je še dejal.Pri Torontu ga je v obrambi odlično pokrival, ki je po uspešnem večeru povedal: »Tvoja naloga je precej lažja, ko enega igralca uspešno pokrivaš s petimi košarkarji. Mislim, da je bil Luka frustriran. Ko v ligi igraš tako izjemno, kot to počne on, in dosegaš trojne dvojčke, nato pa igraš proti ekipi s tako dobro obrambo, ki te omeji, potem se to zgodi: Vsak ima lahko slab večer, tokrat ga je imel on.«Povsem drugačne volje je bil Goran Dragić, ki je z Miamijem proti Detroitu nadoknadil 19 točk zaostanka in dosegel peto zmago sezone.»Na prvi medsebojni tekmi smo igrali zelo slabo. Danes smo se uspešno vrnili. Ni bilo lepo, to je bila grda zmaga, vendar pa smo z njo zadovoljni. Čaka pa nas še veliko dela,« je dejal Dragić.Ljubljančan je bil zadovoljen z učinkom košarkarjev s klopi. Na njej je bilo le 5 igralcev, ki pa so skupaj prispevali 36 točk, še največ(18): »Člani začetne postave smo imeli težave. Nasprotniki so zadevali za tri točke, mi smo zamujali v obrambi. Vstopili so igralci s klopi in odlično opravili svojo nalogo, vrnili so nas v igro. V drugem polčasu smo bili občutno boljši. Svojo igro iz tretje četrtine moramo prikazati vseh 48 minut. Če bomo tako igrali vse četrtine, bomo imeli lažjo nalogo. Kot sem rekel, čaka nas še veliko dela,« je poudaril slovenski organizator igre.Izkušeni 34-letni Dragić je spregovoril tudi o odsotnosti nekaterih ključnih igralcev, Vročica je pogrešalain»Komaj čakamo, da se vrnejo odsotni igralci. A nismo edini, ki se moramo ubadati s takimi težavami. Znajti se moramo s košarkarji, ki jih imamo, in se boriti po najboljših močeh. Smo odlična ekipa, vendar še iščemo svojo identiteto. Imamo vzpone in padce, moramo biti bolj konsistentni,« je zaključil Goran Dragić.