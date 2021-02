Dončić popeljal Dallas do nove zanesljive zmage

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so s svojim slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu brez večjih težav v gosteh premagali oslabljeno zasedbo Brooklyn Nets, ki je igrala brez Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga. Na koncu je semafor kazal 115:98 za Teksašane.



Levji delež je k novi Dallasovi zmagi prispeval Dončić, ki je v 34 minutah zbral 27 točk (prosti meti: 2:6, za dve: 8:11, za tri: 3:10). Ob tem je v statistiko vpisal še 7 asistenc, 6 skokov in dve ukradeni žogi, eno pa je izgubil. Drugi najboljši strelec gostov je bil z osemnajstimi točkami latvijski velikan Kristaps Porzingis.



Za Brooklyn, ki je že po uvodni četrtini zaostajal s 26:38, je največ točk dosegel ameriški as James Harden (29), ki pa ni mogel preprečiti domačega poraza. Njegova rojaka Bruce Brown in Jeff Green sta dodala po ducat točk.



Zanesljive zmage so se veselili tudi igralci kluba Denver Nuggets, ki so bili s s 126:96 boljši od košarkarjev moštva Oklahoma City Thunder. Vlatko Čančar je tokrat na igrišču prebil šest minut, v tem času pa je zbral po en skok in asistenco. Največ zaslug za Denverjev uspeh je imel njegov srbski center Nikola Jokić, ki je prišel do novega trojnega dvojčka z 19 točkami, 13 podajami in 11 skoki.



Drugi izidi: Philadelphia 76ers : Cleveland Cavaliers 109:112 po podaljšku, Washington Wizards : Minnesota Timberwolves 128:112, San Antonio Spurs : New Orleans Pelicans 117:114, New York Knicks : Indiana Pacers 110:107, Orlando Magic : Utah Jazz 109:124.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: