Dončić preživel boj s pestmi, tekla je tudi kri, zdaj pričakuje vojno

Na robu prepada so košarkarji Los Angelesa pokazali šampionski pedigre. »Nikoli me ne zajame panika, zavedam pa se pomembnosti trenutka,« je po veliki zmagi s 94:85 ostal hladen Luka Dončić, z 31 točkami, 12 skoki in devetimi asistencami je dvignil domačo publiko na noge. LA zdaj lažje diha, serija prvega kroga končnice je pred potjo v Minneapolis izenačena, glavni zvezdnik pa igra vse boljše.

Teden dni premora pred končnico Los Angelesu ni dobro del. »Na prvi tekmi smo vsi skupaj videli, kaj se zgodi, če ne igramo agresivno vseh 48 minut,« je Austin Reaves podčrtal glavno pomanjkljivost na uvodni in odliko Jezernikov na drugi tekmi končnice v domači dvorani. V prvih 12 minutah so gostje dosegli le 15 točk, po napadalnem izbruhu Dončića so Kalifornijci ušli na 19 točk prednosti in jo brez večjih težav zadržali do konca. Ko je za nekaj trenutkov popustila zbranost, je po mizi udaril trener J. J. Redick, na igrišču pa sta Luka in LeBron James pokazala, zakaj sodita med superzvezdnike.

Serija ostaja odprta, pred nami je košarkarska poslastica, ki se zagotovo ne bo končala ta konec tedna. Sobotni (3.30) tekmi sledi še nedeljska večerna (21.30), osnovni cilj za LA pa ostaja ena zmaga, s katero bi si nazaj priborili prednost domačega terena.