Dončić in avtomobili: najljubši ima kar 1000 konjskih moči (VIDEO)

Za občinstvo v ligi NBA je zgodba Luke Dončića, čeprav že tolikokrat popisana, še vedno privlačna. In tako so se po njej znova sprehodili v oddaji Pass The Rock, v kateri na uradni strani lige NBA predstavljajo košarkarske zvezdnike.

Med drugim v epizodi spremljamo Dončića med (hitro) vožnjo po slovenskih cestah v svojem najljubšem avtomobilu. »Brabus Rocket je zagotovo najljubši, izdelali so jih le 25. Všeč so mi detajli v rdeči barvi in vse zelenje, ki ga vidimo skozi okno. Je tudi zelo močen, ima 1000 konjskih moči,« o svojem jeklenem konjičku, ki stane precej prek 500.000 evrov, pove Dončić.

Pojasnil je še, da je bil njegov prvi avtomobil priljubljeni fičo (Zastava 750), tudi danes ima rad stare avtomobile, a tega dela avtomobilske scene ne spremlja posebej: »Všeč so mi stari avtomobili, nisem pa ravno zanesenjak. Imam dva stara avta, ki sta zelo lepa.«

Ljubezen do avtomobilov ga spremlja od malih nog: »Na prvem mestu je bila vedno košarkarska žoga, igral pa sem se tudi z mini maketami avtomobilov. Na računalniku sem imel mapo, kjer sem imel shranjene slike avtov, vedno so me zanimali.«

Svojo zbirko sproti dopolnjuje, v Los Angelesu na tekme pogosto prihaja z velikimi terenci, v brabusu pa ga lahko vidimo na slovenskih cestah.