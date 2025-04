Barkley Harrisonu: Kaj počneš? Nehaj s tiskovkami! Vojna je končana

Medtem ko Luko Dončića in Jezernike v končnici čaka druga tekma proti Volkovom, se športni direktor Dallasa Nico Harrison še naprej sooča z novinarskimi vprašanji o sporni menjavi. Na zadnji novinarski konferenci je znova branil svojo odločitev in za slabo sezono krivil poškodbe.

Prav ta Harrisonov medijski nastop pa je močno zmotil legendo lige NBA in zdaj priljubljenega televizijskega analitika Charlesa Barkleyja. V oddaji na mreži TNT Sports je Harrisonu poslal zelo neposredno sporočilo.

Barkleyjev nasvet »prijatelju«: Nehaj s tiskovkami!

Charles Barkley, znan po svojem slogu brez dlake na jeziku, je Harrisona nagovoril neposredno v kamero. »Poslušaj, človek, štejem te za prijatelja, Nico Harrison,« je po prepisu oddaje začel Barkley. »Želim ti vse najboljše. Mislim, da si lani z Dallasom opravil dobro delo. Očitno pa se letos ni izšlo.« Nato pa je sledil brutalen nasvet: »Ampak, človek, ne imej več nobenih tiskovnih konferenc! Sploh ne vem, kaj počneš. Res ne... Nimam pojma, kaj poskušaš doseči.«

Barkley je najboljše predstave prikazal v dresu Sonc. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Barkley je nadaljeval še bolj neposredno: »Vojna je končana, brat. Sprejmi poraz. Upam, da obdržiš službo, upam, da bo ekipa zdrava, ampak, človek, ne dajaj več intervjujev. Prosim, ne,« je zaključil legendarni »Chuck«.

Shaq: Lastniki so ga potisnili pod avtobus, zdaj želi ugajati

Ob Barkleyjevih besedah je, kot navaja transkript, pritrdilno prikimal tudi Shaquille O'Neal. Oba menita, da bi se moral Harrison osredotočiti na svoje delo – izboljševanje ekipe – namesto da z medijskimi nastopi »dreza v lastne rane« in znova začenja debato ter poglablja krizo v Dallasu. Shaq je ponudil tudi svojo razlago Harrisonovega ravnanja: »Njegov problem je, da želi ugajati, medtem ko bi se moral osredotočiti na opravljanje svojega dela.«

Harrisonove poteze je komentiral tudi legendarni Shaq. FOTO: Cary Edmondson/Reuters

O'Neal meni, da Harrisonova izjava na konferenci, češ da ni povsem vedel, kako pomemben je Luka za navijače, ni bila iskrena, ampak le »korporativen odgovor«, ker je želel biti prijazen. Shaq je ob tem izrazil prepričanje, da menjava Dončića ni bila izključno Harrisonova odločitev. »Poslušajte, Nica ne poznam tako dobro, poznam ga malo. Ampak Luke Dončića ne bi mogel zamenjati, ne da bi za tem stali lastniki. In zdaj on prejema vse udarce,« je dejal Shaq in dodal, da lastniki Harrisona zdaj podpirajo, ker so ga pravzaprav sami »potisnili pod avtobus«. Njegov nasvet Harrisonu je bil, naj se zanese na podporo lastnikov in preprosto opravlja svoje delo.

»Potuhni se, ker Luka še igra, ti pa ne«

Tudi Barkley je ponovil nasvet, naj se Harrison umakne. »Potuhni se. Samo potuhni se, ker Luka še vedno igra [v končnici], ti pa ne. Anthony [Davis] je poškodovan, Kyrie [Irving] je poškodovan. Ne pojavljaj se več na televiziji, človek,« je bil slikovit Barkley, ki je sicer priznal, da Harrison pač prejema udarce, ker je to del naloge športnega direktorja.

Analitik Kenny Smith je dodal nekoliko drugačen pogled, rekoč, da pozna Harrisona še iz časov pri Nikeu in da je bila menjava pač »košarkarska odločitev«, s katero mora Harrison zdaj živeti, ne glede na izid. Opozoril je, da menjava še ni nujno popoln poraz, saj se še ni videlo, kaj zmore zdrava ekipa Dallasa z Davisom in Irvingom, prav tako pa tudi Dončić z Jezerniki še ni osvojil naslova. »Žoga je še vedno v zraku,« je dejal.

Kritika slabe presoje ob podražitvi vstopnic

V debati so se dotaknili tudi poročil o podražitvi sezonskih vstopnic Dallasa, ki naj bi jo klub napovedal sredi največje krize po menjavi. »Kdor koli je napovedal podražitev vstopnic sredi tega ... mora biti eden najneumnejših ljudi v zgodovini civilizacije,« je bil oster Barkley. Poudaril je, da se takšne novice vedno objavijo v petek pozno popoldne, da čez vikend poniknejo, ne pa sredi medijske nevihte zaradi menjave Dončića. »To je preprosto neumno,« je zaključil.

Harrison se je znova zagovarjal zaradi februarske menjave Dončića in Davisa. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Medtem ko se Harrison ukvarja s posledicami v Dallasu, Dončić cveti pri Jezernikih. V 28 tekmah rednega dela sezone po prestopu je v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 podaje ter ekipo popeljal v končnico. Za športnega direktorja Dallasa, ki bo za vedno ostal zapisan kot človek, ki je zamenjal Dončića, tako ostaja »negotova pot«, polna izzivov pri obnovi ekipe in zaupanja navijačev.

Dončić svojo naslednjo tekmo igral v noči na sredo, ko bo skušal na domačem parketu popeljati Jezernike do izenačenja v seriji na 1:1 proti Volkovom iz Minnesote.