Dončić, še boljši kot v nedeljo, je navdušil Los Angeles (VIDEO)

Košarkarji Los Angelesa so na razočaranje s prve tekme končnice odgovorili na najboljši možen način. Minnesoti so se zoperstavili s trdo in agresivno igro v obrambi, v napadu je Luka Dončić z 31 točkami in 9 asistencami lepo vodil igro in pripeljal domačine do zaslužene zmage s 94:85, ki nikoli ni bila zares pod vprašajem. Lakers so večino tekme vodili z dvomestno prednostjo. Tretja tekma bo v soboto zjutraj v Minnesoti.

Na prvi tekmi proti Minnesoti so jezerniki zatajili, manjkala je prava energija, ki je potrebna za zmage v končnici. Po dveh dneh premora so pokazali povsem drugačen obraz, od začetka tekme so bili agresivni in ustavljali volkove, v napadu pa je vse potekalo prek Dončića, ki je hitro prišel do 14 točk. Zadel je trojko, predvsem pa je bil nevaren v raketi, kjer je z Rudyjem Gobertom počel, kar je želel.

Luka ob svojem značilnem metu po koraku nazaj. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Jaden McDaniels in Naz Reid sta v nedeljo skupaj dosegla kar 48 točk, tokrat le 17. Prvo ime gostov je bil Julius Randle (27 točk), ki je v prvem polčasu še nekako ohranjal Minnesoto v igri, a sam ni zmogel držati koraka z ritmom slovenskega zvezdnika. »Na začetku tekme sem bil res razpoložen, držal sem ritem igre in spodbudil tudi soigralce,« jebil zadovoljen Dončić. Na prvi tekmi je zbral le eno asistenco, tokrat kar devet, veliko bolje je v igro vključeval soigralce, ki so posledično bolj angažirano zaigrali tudi v obrambi.

Tekmo bi Lakers lahko odločili že na začetku zadnje četrtine, a so padli v strelsko črno luknjo. LeBron James (21 točk in 11 skokov) je preveč želel postoriti sam, tudi Luka ni bil več agresiven in Minnesota se je približala na osem točk zaostanka. J. J. Redick je povzdignil glas, James in Luka sta prispevala vsak po koš in mini kriza je bila končana, po zmagi s 94:85 pa imajo jezerniki znova vse v svojih rokah.

Zdaj jih čakata dve težki tekmi v Minnesoti, kjer bo osnovni cilj priti do ene zmage in prednost domačega terena vrniti na stran Los Angelesa. »Čakata nas zelo zahtevni tekmi, morali bomo igrati enako agresivno, navijači bodo zelo glasni, a nam lahko uspe,« je zaključil z 31 točkami (9/20 iz igre, 2/8 za tri), 12 skoki in 9 asistencami prvi igralec tekme.

Minnesota je dosegla le 85 točk, kar je njihov najslabši dosežek v sezoni. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Tretja tekma bo na sporedu v soboto ob 3.30 zjutraj, četrta, prav tako v Minnesoti, pa v nedeljo ob 21.30.

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Dončič 31, 12 skokov in 9 asistenc v 42 minutah, James 21 in 11 skokov, Reaves 16; Randle 27, Edwards 25, Reid 9.

Spremljali smo v živo