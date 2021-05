Dončić s sijajno predstavo zagotovil Dallasu nastop v končnici lige NBA

Čančar prvič v začetni peterki Denverja

Vlatko Čančar je takole dosegel enega od svojih košev. FOTO: Rick Osentoski/Usa Today Sports

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so si z domačo zmago nad igralci kluba Toronto Raptors (114:110) dokončno zagotovili mesto med najboljšo šesterico po rednem delu prvenstva in z njim nastop v končnici lige NBA. Med najzaslužnejšimi za pomemben uspeh Teksašanov je bil znova, ki je zablestel z enajstim trojnim dvojčkom v sezoni.Slovenski zvezdnik je v dobrih 34 minutah zbral 20 točk (prosti meti: 5:5; za dve: 6:11; za tri: 1:8), enajst asistenc in deset skokov. Za nameček je v statistiko vpisal še po eno blokado in izgubljeno žogo. To je bil že 36. trojni dvojček za Dončića v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, s katerim je na večni lestvici na enajstem mestu. Na vrhu kraljuje ameriški as(182).Toda 22-letni Ljubljančan tokrat ni bil najboljši strelec Dallasa; še eno več (21) je namreč dosegel latvijski orjak(za dve 6:14; za tri: 3:5). Viden delež k temu, da je zmaga ostala doma, sta z 19 oziroma 17 točkami prispevala tudi AmeričanainNajbolj učinkovit pri Torontu je bil njun rojak, ki je bil z 31 točkami prvi strelec tekme v American Airlines Centru, pet manj pa jih je za goste dosegelNovo zmago so vknjižili tudi košarkarji moštva Denver Nuggets, ki so s 104:91 na tujem premagali igralce kluba Detroit Pistons. Za goste je v prvi peterki tekmo prvič začel, ki je v slabih 32 minutah zbral enajst točk (prosti met: 1:1; za dve: 5:8; za tri: 0:1). Poleg tega je v statistiko vpisal štiri skoke in dve ukradeni žogi, eno pa je izgubil.Največ točk (20) sta dosegla Vlatkova soigralca, Američanin Srb, ki je povrhu zbral še 15 skokov in 11 asistenc za novi trojni dvojček – že 57. v ligi NBA. Z njimi je na večni lestvici deveti, torej dve mesti pred Dončićem.Denver se je s 47. zmago v sezoni (ob 24 zmagah) zavihtel na tretje mesto zahodne konference, Dallas (42 zmag, 29 porazov) pa je peti. Na vrhu je Utah Jazz (51 zmag, 20 porazov).Washington Wizards : Cleveland Cavaliers 120:105Philadelphia 76ers : Orlando Magic 122:97Oklahoma City Thunder : Utah Jazz 93:109Memphis Grizzlies : Sacramento Kings 107:106Houston Rockets : Los Angeles Clippers 122:115Golden State Warriors : New Orleans Pelicans 125:122