Dončić s trojnim dvojčkom izsušil Jezernike

Več kot 20.000 gledalcev v American Airlines Centru je videlo nov šov slovenskega dragulja Luke Dončića, ki je bil junak zmage Dallas Mavericks proti Los Angeles Lakers s 128:110. Ljubljančan je dosegel nov trojni dvojček s 34 točkami, 12 skoki in 12 podajami.

Dončić je imel v slabih 30 minutah met iz igre 12:23 (52 %; za tri 4:12, prosti meti 6:7), izgubil je samo eno žogo. Dallas je tekmo odločil že v prvem polčasu, potem ko je prvo četrtino dobil s 43:25 in drugo z 39:31. Po treh četrtinah je vodil za 29 točk, največ pa kar za 37. Dončić je v zadnji četrtini (15:26) počival.

Luka Dončić je bil nezaustavljiv. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Pri Teksašanih je kar sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, Reggie Bullock 17, Josh Green 15, Davis Bertans 14, Spencer Dinwiddie 13 ter Dwight Powell in Jalen Brunson po 12. Lakers so bili brez glavnega zvezdnika Lebrona Jamesa, ki si je na prejšnji tekmi zvil gleženj, in Anthonyja Davisa. Malik Monk je vpisal 28 točk in Russell Westbrook 25.

Mavs ostajajo četrti v zahodni konferenci lige NBA, za Golden State Warriors, ki so izgubili tri tekme zapored, zaostajajo samo še eno zmago. Dallas bo danes ponoči (1.00) gostoval v Clevelandu. Do konca rednega dela ga čaka še šest tekem.

Luka Dončić se je veselil trojke proti Lakers. FOTO: Jerome Miron/ USA Today Sports

Dončič je četrti strelec lige (povp. 28) in šesti podajalec (8,5). Dosegel je 15 od uvodnih 23 točk za Dallas, uspel mu je jubilejni deseti trojni dvojček v sezoni in 46. v karieri. Mavericks so imeli 51,7-odstotni met iz igre in 43,5-odstotnega za tri točke (20:46). Zdaj imajo razmerje zmag in porazov 47:29. Dosegli so četrto zaporedno domačo zmago. Lakers so padli na 11. mesto in so prvič v sezoni zunaj končnice.

Dončić: Morali smo pokazati energijo

Jezerniki so dobili največ točk v prvem polčasu, odkar jim jih je 83 nasul Boston davnega leta 1959. »Nismo bili dovolj dobri,« je bil kratek in jedrnat trener Frank Vogel, ki je moral gledati šov Luke Dončića. Ta je povedal, da so se Mavs zavedali, da morajo začeti odločno. »LA se bori za končnico, zato smo morali takoj pokazati energijo in agresivnost,« je dejal številka 77, ki je ekipo popeljal do 12. zmage od tekme All Stars, izgubila je samo petkrat. Dobila je štiri od zadnjih petih tekem.

Goran Dragić je imel pomembno vlogo v obrambi. FOTO: Brad Penner/USA Today Sports

Uspešen je bil tudi Dončićev vzornik in prijatelj Goran Dragić, Brooklyn Nets so s 130:123 premagali Detroit Pistons, blestel je Kevin Durant z 41 točkami. Dragić je zbral 9 točk, 6 skokov in 3 asistence. Prvaki iz Milwaukeeja so s 40 točkami Giannisa Antetokounmpa premagali Philadelphio s 118:116.