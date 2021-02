Dončić se je na klop vsedel še pred koncem tretje četrtine

Izidi NBA

Dallas insta turnejo na vzhodu začela s porazom in neposrečeno predstavo prvega zvezdnika teksaškega moštva. Vodilna v vzhodni konferenci Philadelphia je bila boljša s 111:97, Ljubljančan pa je dosegel 19 točk, štiri podaje in tri skoke v 29 minutah.Philadelphia je od prve sekunde stisnila obroč okoli Dončića in ga silila v napake. Izgubil je sedem žog v prvi četrtini. Dončić je v 15. minuti prvič zadel iz igre, toda gostitelji so šele v zadnjih treh minutah prvega polčasa ušli Dallasu – z 38:35 na 52:38. Na odmor je šel Dallas z debelim zaostankom, 43:59.Drugi polčas je Dallas začel bolje, a ne za dolgo. Dvajset točk zaostanka pred vstopom v zadnjo četrtino je pomenilo, da se je Dallas vdal. Dončić je še pred iztekom tretje četrtine sedel na klop in ni več stopil na parket.Še tretjič zapored je tekmo zaradi bolečin v hrbtu izpustil, ki bi utegnil še pred iztekom prestopnega roka, 25. marca, zapustiti Dallas.Pred krajšim premorom v Ligi NBA bo Dallas gostoval še v soboto v Brooklynu in v ponedeljek v Orlandu, v sredo pa bo gostil Oklahomo.(Embiid 23 – met iz igre 20:5, prosti meti 12:11 in 9 skokov, Simmons in Se. Curry po 15, Howard 14 in 8 skokov, Milton 10, Korkmaz 9, Harris, Green in Scott po 6, Joe 3, Bradley in Maxey po 2; Dončić 19 – met iz igre 13:6, za tri 6:3, prosti meti 6:4, 4 podaje in 3 skoki v 29 minutah, Richardson 13, Hardaway 12, Brunson 11, Burke 9, Marjanović 7 in 12 skokov, Finney Smith, Kleber in Powell po 6, Johnson in Iwundu po 3, Cauley Stein 2).(Irving 27 in 9 podaj, Harden 20, 9 skokov in 7 podaj, Shamet 19; Vučević 28 in 12 skokov, Ennis 15).(Quickley 25, Burks 24, Randle 21 in 14 skokov; Fox 29 in 11 podaj, Barnes 22).(Jones 20, Brooks 19, Valančiunas (15 skokov) in Morant po 16; Leonard 17, Ibaka in George po 13).(Murray 34, Jokić 24, 11 skokov in 7 podaj, Porter 18 in 10 skokov, Čančar 3 – met iz igre 1:1 iz igre, prosti meti 1:1 in podaja v 10 minutah; Beal 33, Hačimura 20).(Antetokounmpo 38 in 10 skokov, Middleton 31, DiVincenzo 24; Williamson 34, Ingram 23, Ball 20).