Dončić v zadnji četrtini zadeval za zmago v Madison Square Gardnu

Pomočnik trenerja Jamahl Mosley je začasno nadomestil Ricka Carlisleja in dosegel prvo zmago v vlogi glavnega trenerja.



Dončić stopil na plin v zadnji četrtini

Blamaža Bojevnikov na Floridi

Rezultati lige NBA

Dallas Mavericks so ponoči gostovali v slovitem Madison Square Gardnu in po zaslugi odlične zadnje četrtinepremagali New York Knicks z 99:86.Telički so tekmo odločili v svojo korist v zadnjih dvanajstih minutah, v katerih je slovenski zvezdnik dosegel 13 izmed svojih 26 točk, s katerimi je bil tudi prvi strelec tekme (met iz igre 11-23, trojke 3-8), v skupno 35 minutah pa je vknjižil še osem skokov in sedem asistenc.Skupaj je pet košarkarjev Dallasa doseglo dvomestno število točk,jih je prispeval 15,inpo 14,pa 11.Pri New Yorku je bil najboljši strelecz 20 točkami.Gostje so zmago dosegli pod vodstvom pomočnika trenerja. Ta je začasno zamenjal, ki je pred tekmo sporočil, da je bil pozitiven na novi koronavirus, a izrazil mnenje, da gre za lažno pozitven test, ker je bil cepljen januarja. To se je kasneje tudi potrdilo.»Mosley je bil odličen, je zelo dober komunikator in perfektno je vodil tekmo. Zagotovo je lahko glavni trener, ima vse potrebne stvari,« je po tekmi dejal Dončić.Slovenskega zvezdnika bo že na jutrišnji tekmi z Washingtonom znova vodil Carlisle, ki je dobil potrebno dovoljenje. To bo njegova jubilejna 1.500 tekma rednega dela v trenerski karieri.Ekipi sta se v prvih dvanajstih minutah izmenjevali v vodstvu. Luka Dončić je bil nekoliko zadržan in je dosegel sedem točk, gostitelji pa so ob odmoru vodili s 25:22.Newyorčani so se v drugi četrtini oddaljili na 13 točk razlike (44:31), a so jih gostje polčas zaključili z nizom 18:2, izid polčasa pa je s svojo dvanajsto točko postavil Dončić (49:46).Obe moštvi sta v tretji četrtini dosegli po 23 točk, Dallas je vodil z 72:69 in to je napovedovalo zanimiv zaključek tekme. Dončić je nanizal štiri zaporedne točke za vodstvo z 78:73, njegovo moštvo pa je ključen niz uprizorilo sedem minut pred koncem, ko je pobegnilo z 12 zaporednimi točkami in rezultat 78:75 spremenilo v 90:75.Ljubljančan je v tem času dosegel pet točk, nato pa prispeval še nadaljne štiri, s čimer je svoj izkupiček točk v četrtini dvignil na 13. Srečanje je bilo odločeno.Toronto Raptors so v Amalie Areni na Floridi s kar 53 točkami razlike deklasirali Golden State (130:77).Bojevniki so bili povsem razglašeni brez glavnih zvezdnikovin. Na tekmi so zaostajali tudi za 61 točk, pri čemer so v drugi in tretji četrtini dosegli kar 51 točk manj od tekmecev, kar je največja razlika v točkah v dveh četrtinah na eni tekmi v zgodovini lige.»Videli ste tekmo. Uničili so nas. Ne morem veliko povedati, ponižujoče za vse vpletene,« je bil razočaran glavni trenerNew York Knicks : Dallas Mavericks 86:99 (Burks 20, Randle 14; Dončić 26 točk, 8 skokov in 7 asistenc v 35 minutah, Brunson 15)Toronto Raptors : Golden State Warriors 130:77 (Siakam 36, Trent 24; Wiggins 15, Mannion 10)Boston Celtics : Houston Rockets 118:102 (Tatum 26, Fournier 23; Wood 19, Bradley 15)Indiana Pacers : Charlotte Hornets 97:114 (LeVert 16, McDermott 13; Bridges 23, Zeller 17)Memphis Grizzlies : Minnesota Timberwolves 120:108 (Valančiunas 19, Allen 15; Towns 30, Edwards 22)New Orleans Pelicans : Atlanta Hawks 103:126 (Lewis 21, Johnson 16; Bogdanović 26, Huerter 24)Utah Jazz : Chicago Bulls 113:106 (Mitchell 26, Clarkson 19; Young 25, LaVine 23)Phoenix Suns : Oklahoma City Thunder 140:103 (Booker 32, Bridges 17; Maledon 33, Pokusevski 20)Portland Trail Blazers : Milwaukee Bucks 109:127 (Lillard 32, Covington in McCollum po 18; Antetokounmpo 47, Holiday 22)Sacramento Kings : Los Angeles Lakers 94:115 (Barnes 26, Wright 13; Kuzma 30, Schröder 17)