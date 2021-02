Dončić z izjemno trojko prehitel sireno za zmago nad Bostonom

Brez Porzingisa in Kleberja do ugodnega položaja, čez ciljno črto jih je potisnil Dončić



Znani ekipi za tekmo vseh zvezd

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenski košarkarski asje bil glavni junak Dallasa ob domači zmagi nad Bostonom (110:107). Ljubljančan je v zadnjih 15 sekundah tekme zadel kar dve trojki, odločilno vsega 0,1 sekunde pred iztekom rednega dela, in zrežiral drugo zmago svojega moštva v dveh dneh.Dončić je znova zablestel v polnem sijaju. S skupno 31 točkami je bil najboljši strelec tekme, v svoji statistiki pa je imel še 10 skokov in 8 asistenc.Ko je bilo najbolj pomembno, je znova prevzel odgovornost na svoja pleča in ni razočaral. Ko je Boston vodil s 105:104, je zadel svojo peto trojko in na semaforju je bilo še 15,8 sekunde. Kelti so odgovorili s košemza izenačenje, domačini pa so znova dali žogo v roke Dončića, ki je z leve strani vrgel prekin zadel še šesto trojko iz osmega poskusa. Zmaga je ostala doma.»Gre za zelo posebnega igralca in posebno osebo. Košarkarji, kot so Luka Dončić Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird in Kobe Bryant, imajo lasersko natančnost v takšnih situacijah. Težko je razložiti, kako delujejo njihove misli in možgani,« je o Dončiću povedal njegov trenerDallas Mavericks so se Keltom zoperstavili v oslabljeni postavi, znova je manjkal poškodovani, poleg njega pa tudiV prvih treh četrtihah je bila tekma zelo izenačena. Prvi del uvodne četrtine je pripadel gostom, ki so vodili za največ 5 točk (7:2, 16:11), konec pa Dallasu, ki je po 12 minutah vodil s 34:31.V drugi četrtini je ritem narekoval Dallas in povedel z 48:43, a je Boston bolje zaključil polčas in imel ob glavnem odmoru točko naskoka (56:55).Tudi v nadaljevanju je bila igra zelo izenačena, saj si nobeni izmed ekip v tretji četrtini ni uspelo priboriti več kot 5 točk naskoka, v boljšem položaju pa so bili domačini, ki so imeli pred zadnjimi 12 minutami prednost 80:76.Mavericks so bolje otvorili zadnjo četrtino in slabe štiri minute pred koncem povedli za 12 (101:89). A borbeni Kelti se niso predali in po zaslugi niza 16:3 povedli s 105:104. Takrat je odgovornost v svoje roke prevzel Luka Dončić in najprej zadel trojko z desne strani prek 203 centimetre visokega, nato pa po polaganju Browna še eno trojko, tokrat z leve strani.»Dallas je za zmago potreboval dva izjemna koša odličnega košarkarja. To je še poraz, ki ga bo težko sprejeti,« je bil razočaran trener BostonaPotem ko sta bili pretekli teden znani prvi postavi za tekmo vseh zvezd, ki bo 4. marca v Atlanti, so ponoči trenerji določili še rezerviste.Na Zahodu so bili izbrani(Portland Trail Blazers),(oba Utah Jazz),(Los Angeles Lakers),(Phoenix Suns),(New Orleans Pelicans) in(Los Angeles Clippers).Na Vzhodu so bili izbrani(Brooklyn Nets),(oba Boston Celtics),(Philadelphia 76ers),(Chicago Bulls),(New York Knicks) in(Orlando Magic).Dallas Mavericks - Boston Celtics 110:107 (Dončić 31 točk, 10 skokov, 8 asistenc v 38 minutah, Brunson 22; Brown 29, Tatum 28)Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 112:111 (Sexton 29, Garland 17; Young 28, Huerter 22)Orlando Magic - Detroit Pistons 93:105 (Vučević 20, Fournier 14; Lee 21, Jackson 18)Brooklyn Nets - Sacramento Kings 127:118 (Harden in Brown po 29; Fox 27, Haliburton 23)New York Knicks - Golden State Warriors 106:114 (Randle 25, Payton 20; Curry 37, Oubre mlajši 19)Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 102:109 (Powell 24, Siakam 22; Harris 23, Korkmaz 19)Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 139:112 (Antetokounmpo 37, Forbes 23; Towns in Beasley po 26)Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 111:106 (Jokić 41, Murray 24, Čančar ni igral; Lillard 25, Anthony 24)Los Angeles Clippers - Washington Wizards 135:116 (Leonard 32, George 30; Beal 28, Westbrook 20)