Dončić z nasmeškom pokimal milijonskemu poslu, naslednji cilj OI

Odločala bo tudi uvrstitev v najboljšo ekipo lige

Dončić: Naslednji cilj so OI

Dallas jepo naboru leta 2018 pridobil v menjavi igralcev, v treh sezonah pa je Ljubljančan postal zaščitni znak teksaške franšize. V zadnjih dveh sezonah je Dončić zaigral tudi v končnici, v kateri je moral s soigralci obakrat priznati premoč ekipi Los Angeles Clippers. Kalifornijci so v nedeljo dobili odločilno sedmo tekmo prvega kroga v domačem Los Angelesu, kjer so novinarji Dončića povprašali tudi o načrtih za prihodnost: bo v kratkem izkoristil možnost za podpis tako imenovane »supermaksimalne« pogodbe s trenutnimi delodajalci?»Hm, mislim, da poznate odgovor,« je z nasmeškom kratko dejal Dončić. »Ne bom vam lagal. Mislim, da poznate odgovor,« je dodal. Nova petletna pogodba (2022–2027) bi mu lahko skupno prinesla 165,371 milijona evrov, potem ko je 22-letni Ljubljančan tudi v Los Angelesu ta konec tedna spisal zgodovino in kot najmlajši igralec v zgodovini tekem končnice dosegel več kot 40 točk, natančneje 46. Kljub uspehom na parketu je bil v zadnji sezoni šele sedmi najbolje plačani igralec svojega moštva in 148. v celotni ligi, kar pa se bo očitno že kmalu spremenilo.V letošnji končnici je povprečno dosegal 35,7 točke (54,2-odstotni met za dve točki, 40,8-odstotni za tri), poleg tega pa še 10,3 podaje in 7,9 skoka na tekmo. Zdaj ga s slovensko člansko reprezentanco konec meseca v Kaunasu čaka nastop na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.Želja Teksašanov seveda je, da bi si še za nekaj sezon zagotovili usluge odličnega slovenskega košarkarja. Vendar pa pri maksimalni pogodbi za novinca obstaja ena težava: košarkar mora biti dvakrat izbran v najboljšo ekipo lige. V sezoni 2019/20 je bil Dončić član prve peterke lige, blizu tega uspeha pa je tudi letos, ko je Dallas po dolgih letih znova popeljal v končnico.Ko bo izbor uraden, bo Dončić imel priložnost podpisati petletno podaljšanje pogodbe, vredno 30 odstotkov omejitve plač (tako imenovani salary cap, op. a.) za sezono 2022/23. Trenutno podaljšanje je vredno 201,5 milijona dolarjev, s čimer bi Dončić postal prvi košarkar, ki bi podpisal podaljšanje pogodbe za novinca, višje od 200 milijonov, piše ESPN.Dončić je to sezono zaslužil 8,05 milijona dolarjev (6,6 milijona evrov), v sezoni 2021/22 pa bo zaslužil 10,17 milijona (8,35 milijona evrov). Če se slovenski zvezdnik ne bo odločil za podpis podaljšanja, bo po koncu prihodnje sezone prosti igralec.V video pogovoru z ameriškimi novinarji je Dončić v ponedeljek tudi potrdil, da je njegov naslednji cilj popeljati Slovenijo na olimpijske igre. Te se bodo 23. julija začele v Tokiu. Slovenska košarkarska reprezentanca si bo med 29. junijem in 4. julijem v Kaunasu v družbi Litve, Poljske, Koreje, Venezuele in Angole skušala zagotoviti prvo vozovnico za olimpijske igre v zgodovini Slovenije. Zdaj je postalo jasno, da ji bo na poti do tega cilja pomagal tudi Dončić.»To je moj naslednji cilj: popeljati Slovenijo na OI. Vračam se v Slovenijo, kjer bom znova začel trenirati, tako da ni počitnic,« je v videu pogovoru z novinarji dejal 22-letnik.Reprezentanca se bo začela zbirati 10. junija v Zrečah, v Litvo pa bo odpotovala 25. junija.