Dončić za začetek s starimi znanci

Nova sezona lige NBA se bo začela 18. oktobra s tekmama lanskih finalistov vzhodne konference. Boston Celtics bodo gostili Philadelphia 76ers. Prvaki Golden State Warriors se bodo pomerili z Los Angeles Lakers. Luka Dončić bo z Dallas Mavericks dan pozneje sezono začel z gostovanjem pri najboljši ekipi rednega dela, Phoenix Suns.

Slovenski zvezdnik je minulo sezono namreč z blestečimi predstavami v končnici vodil teksaško ekipo do zmage nad Phoenixom v konferenčnem polfinalu po razburljivih sedmih tekmah in popeljal Dallas do finala zahodne konference.

Luka Dončić bo sezono začel pri Phoenix Suns. FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today Sports

S tem si je Dallas bržkone izboril tudi prestižno božično tekmo lige NBA, ko se bosta 25. decembra lahko pomerila zvezdnika Dončić z Dallas Mavericks ter LeBron James z Los Angeles Lakers.

Lanska finalista lige se bosta prvič spet srečala šele decembra. Boston bo imel prvo priložnost za revanšo za finalni poraz 10. decembra v San Franciscu, drugi medsebojni obračun lanskih finalistov pa je predviden 19. januarja v Bostonu.

Liga NBA uradno še ni objavila sporeda, vendar naj bi ga še ta teden.