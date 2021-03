Dončić zadel osem trojk, Dallas pa premagal Portland za kar 40 točk

Dallas se je odlepil v drugi in tretji četrtini

Slovenski košarkarski zvezdnikje uprizoril izjemno ostrostrelsko predstavo ob visoki gostujoči zmagi Dallasa nad Portlandom s 132:92.Ljubljančan je v zgolj treh četrtinah zadel osem izmed devetih metov za tri točke in se ustavil pri 37 točkah (met iz igre 13-19), imel pa je tudi 7 skokov in 4 asistence v skupno 30 minutah.Pri Dallasu so bili Luki v veliko pomoč šez 21 točkami,s 13 točkami inz 12 točkami.»Luka je bil fenomenalen. Ko je v svojem ritmu in prepleta prodore pod koš in mete za tri točke, ga je skoraj nemogoče ustaviti,« je o Dončićevi igri povedal trenerSam začetek tekme ni nakazoval na visoko zmago Dallasa. Čeprav je Dončić v uvodnih 12 minutah dosegel prav toliko točk, so domačini narekovali tempo in četrtino dobili s 30:27.Nato pa je sledil pravcati strelski pohod gostov, ki so v drugi in tretji četrtini nasuli po 38 točk in v tem obdobju dobili točkovni dvoboj s 76:39.Luka Dončić je drugo četrtino začel s petimi zaporednimi točkami, Dallas pa je pri vodstvu s 55:50 pobegnil z nizom 8:0, ki ga je s trojko in svojo 25 točko končal slovenski zvezdnik (63:50). Ta je tudi v tem obdobju dosegel 12 točk, gostje pa so vodili z 11 točkami razlike (65:54).Po glavnem odmoru je razlika še strmo narasla, saj so Dallasovi košarkarji svojim nasprotnikom v naslednjih 12 minutah dopustili le 15 točk. Najprej je Maxi Kleber vknjižil pet zaporednih točk, nato je Dončić dodal dve trojki za razliko +22 (76:54). Pri Portlandu so vzeli minuto odmora, ki pa ni pomagala, saj so gostje dosegli še naslednjih 8 točk in prednost se je povečala na velikih 30 točk (84:54).Malo kasneje je Dončić še osmič uspešno vrgel za tri točke in bil že pri 37 točkah. Svojo stoodstotni met za tri točke je pokvaril 2 minuti in 20 sekund pred koncem četrtine, ko je je bil nenatančen pri devetem poskusu. A to ni bilo pomembno, Dallas je po treh četrtinah vodil s 103:69 in prvi zvezdnik tekme je bil v zadnjem delu deležen zasluženega počitka.Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 92:132 (Lillard 19, Trener mlajši 16; Dončić 37 točk, 7 skokov in 4 asistence v 30 minutah, Richardson 21)Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 111:94 (Ayton in Booker po 26; Harrell 23, Schröder 22)New York Knicks : Philadelphia 76ers 100:101 (Randle 24, Burks 20; Milton 21, Harris 20)Detroit Pistons : Chicago Bulls 86:100 (Grant 26, Plumlee in Jackson po 12; LaVine 18, Markkanen 16)Cleveland Cavaliers : Toronto Raptors 116:105 (Sexton 36, Allen 17; VanVleet 23, Powell 18)Brooklyn Nets : Washington Wizards 113:106 (Irving 28, Harden 26; Westbrook 29, Len in Hachimura po 20)