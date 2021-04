Dončić znova navdušil tudi trenerja

Goran Dragić (s številko 7) je bil peti strelec Miamija proti Clevelandu. FOTO: Mary Holt/Usa Today Sports



Vroča tudi Vročica

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so se veselili še četrte zaporedne zmage v ligi NBA, potem ko so s 109:87 odpravili igralce kluba Washington Wizards. Najbolj učinkovit pri Teksašanih je bil znova, ki je tako kot večer prej proti New York Knicks (99:86) dosegel 26 točk.Slovenski zvezdnik je na igrišču prebil dobrih 32 minut in bil 50-odstotno natančen (12:24) pri metih iz igre (za dve: 11:16, za tri: 1:8). Od štirih prostih metov je zadel le enega. Za nameček je v statistiko vpisal še osem skokov, šest asistenc, po eno blokado in ukradeno žogo, štiri pa je izgubil. Američanainml. sta dodala 19 oziroma 16 točk, srbski orjakpa 15.Najbolj razpoložen pri Washingtonu, ki je po prvem polčasu zaostajal za znosnih pet točk (47:52), je bil Američan, ki je tako kot Dončić dosegel 26 točk. »V drugem polčasu smo igrali sijajno. Ključ do uspeha je bila naša obramba v zadnji četrtini (34:20). Luka je bil izjemen, Tim pa je imel med tekmo vzpone in padce, toda na koncu je zadel nekaj velikih trojk in prispeval velik delež k zmagi,« je ocenil Dallasov trenerPrepričljivo zmago so slavili tudi košarkarji kluba Miami Heat, ki so bili s 115:101 boljši od igralcev moštva Cleveland Cavaliers.je v 27 minutah dosegel 13 točk z metom iz igre 5:10 (za dve: 2:4, za tri: 3:6). Ob tem je zbral še štiri asistence in dva skoka, izgubil pa je eno žogo.Največ točk (18) sta k uspehu Vročice prispevala Američanain. Najboljši strelec tekme je bil sicer njun rojak v Clevelandovem dresu(26).Detroit Pistons : New York Knicks 81:125, Philadelphia 76ers : Minnesota Timberwolves 122:113, San Antonio Spurs : Indiana Pacers 133:139 – po podaljšku, Utah Jazz : Orlando Magic 137:91, Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 133:85, Sacramento Kings : Milwaukee Bucks 128:129.