Dončić znova nerešljiva uganka za Bojevnike

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so slavili še tretjo zaporedno zmago v ligi NBA, potem ko so še drugič v petih dneh premagali igralce kluba Golden State Warriors. Največ zaslug za nov uspeh Teksašanov, ki so bili tokrat doma boljši s 122:113, je imel znova Luka Dončić, ki je bil spet najboljši strelec tekme.

Slovenski zvezdnik je v 40 minutah dosegel 41 točk (prosti meti: 7:9, za dve točki: 11:16, za tri točke: 4:10). Za nameček je v svojo statistiko vpisal še deset skokov, devet asistenc in dve ukradeni žogi, medtem ko jih je šest izgubil. Američana Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie sta k 38. zmagi Dallasa, ki v zahodni konferenci drži peto mesto, prispevala 18 oziroma 17 točk.

Dončić je zasluge za sijajne predstave pripisal tudi trenerju Jasonu Kiddu. »Ustvaril je odlično vzdušje v ekipi. Kot nekdanji vrhunski igralec dobro pozna igro, vsem v moštvu ogromno pomaga, mi pa ga poslušamo,« je zaupal 23-letni Ljubljančan.

Najbolj učinkoviti Bojevnik je bil Američan Jordan Poole, ki je v 27 minutah zbral 23 točk, prvi zvezdnik moštva Stephen Curry pa se je v 40 minutah ustavil pri 21 točkah.

Dragić vknjižil devet točk

Sklonjenih glav so igrišče zapustili tudi košarkarji kluba Brooklyn Nets, ki so morali pred svojimi navijači s 107:113 priznati premoč igralcem moštva Miami Heat. Goran Dragić je tokrat tekmo začel v prvi peterki, na parketu je prebil 28 minut in dosegel devet točk (za dve: 3:7, za tri: 1:3). Poleg tega je zbral še dva skoka, tri asistence in eno ukradeno žogo, dve pa je izgubil.

Tretjega zaporednega poraza Mrežic ni mogel preprečiti niti Kevin Durant, ki je bil z 31 točkami najboljši strelec dvoboja v New Yorku. Najbolj vroč v Miamijevi zasedbi je bil Bam Adebayo, ki je vknjižil 30 točk.

Goran Dragić (z žogo) je tokrat dosegel devet točk. FOTO: Andy Marlin/Usa Today Sports

Drugi izidi: Atlanta Hawks : Chicago Bulls 130:124, Boston Celtics : Memphis Grizzlies 120:107, Toronto Raptors : Detroit Pistons 106:108, San Antonio Spurs : Sacramento Kings 112:115, Los Angeles Clippers : Los Angeles Lakers 132:111.