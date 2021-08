Dončića le še avtogram loči od pogodbe kariere

Po tem, ko je v Slovenijo prispela delegacija iz Dallasa na čelu z lastnikom Markom Cubanom in trenerjem Jasonom Kiddom, sledi le še svečani dogodek: Luka Dončić je po poročanju ameriških medijev že pristal na podpis nove pogodbe v skupni vrednosti 207 milijonov dolarjev (176,34 milijona evrov). Podpis pogodbe bo v torek popoldne gostil ljubljanski hotel InterContinental.



V Ljubljani je tudi legenda Dallasa in nemške reprezentance Dirk Nowitzki s še enim nekdanjim soigralcem Michaelom Finleyjem, oba imata pomembni vlogi v klubskih pisarnah, kamor bo v novi sezoni zahajal tudi novi pomočnik trenerja Kidda, Srb Igor Kokoškov, nekdanji selektor slovenske reprezentance, ki je pod vodstvom njegovega nekdanjega pomočnika Aleksandra Sekulića na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu zasedla zgodovinsko četrto mesto.

Že v nekaj letih bo ujel Nowitzkega

Nova pogodba bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna, ki jo je Dončić podpisal po tem, ko ga je na naboru Atlanta poslala v Dallas. V prihodnji sezoni bo Ljubljančan zaslužil 10,2 milijona dolarjev (8,6 milijona evrov). Najvišjo možno pogodbo si je prislužil, ker je bil v zadnjih dveh letih deležen posamičnih nagrad oziroma uvrstitve v najboljše peterke. Dončićeva pogodba je (bo) podrla klubski rekord in rekord lige NBA, ko gre za pogodbe, ki so jih igralci v zgodovini tekmovanja podpisovali po svojih uvodnih letih v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.



Doslej je klubski rekord imel Porzingis, ki je leta 2019 podpisal petletno sodelovanje za 158 milijonov dolarjev (134,64 milijona €). Dončić je bil v prvi sezoni najboljši novinec, v treh sezonah pa je imel povprečje 25,7 točke, 8,4 skoka in 7,7 podaje. Luka bo pogodbo oddelal, ko bo star 28 let. Do takrat bo zaslužil 239 milijonov dolarjev (203,65 milijona €). Za primerjavo, klubski rekorder Nowitzki je v Dallasu zaslužil 251 milijonov dolarjev (213,88 milijona €) v 21 sezonah.



V sezoni 2026/27, ko bi mu pogodba že prinašala 40,11 milijona evrov, bo imel Dončić priložnost postati prosti igralec (tako imenovani »player option«). Pri znani spletni strani Thesmokingcuban, ki podrobno spremlja dogajanje v klubu, so zapisali, da »ura uradno tiktaka«, če želijo okoli slovenskega asa zgraditi šampionsko moštvo. Za kaj takšnega samo nova pogodba ne bo dovolj, Dallas potrebuje vsaj še enega zvezdnika, dodajajo.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: