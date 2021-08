Dončića v Dallasu čaka petletna pogodba in 170 milijonov evrov

Luka Dončić bo po poročanju novinarja Marca Steina kmalu tudi uradno prejel petletno pogodbo z ekipo Dallas Mavericks, ki bi mu zagotavljala najvišji dovoljeni znesek – 202 milijona dolarjev oziroma 170,18 milijona evrov. Pogovori naj bi se uradno zaključili po olimpijskih igrah, saj je Dončić »odločen ohraniti osredotočenost na slovensko reprezentanco in lov na kolajno«, je še zapisal Stein.



Dallas je Dončića po naboru leta 2018 pridobil v menjavi igralcev, v treh sezonah pa je Ljubljančan postal zaščitni znak franšize. V zadnjih dveh sezonah je Dončić zaigral tudi v končnici, v kateri je moral s soigralci obakrat priznati premoč ekipi Los Angeles Clippers. Ob zadnjih vprašanjih ameriških medijev po slovesu od letošnjih izločilnih bojev je že potrdil, da namerava izkoristiti priložnost za podpis tako imenovane »supermaksimalne« pogodbe s trenutnimi delodajalci, ki mu jo je zagotovila tudi uvrstitev v najboljšo peterko lige.

Še nihče tako dobro plačan po prvih sezonah v ligi

Nova petletna pogodba (2022–2027) bi mu po trditvah Steina prinesla nekaj več kot 170 milijonov evrov. Do konca minule sezone je bil šele sedmi najbolje plačani igralec svojega moštva in 148. v celotni ligi. Dončićeva povišica odseva maksimalnih 30 odstotkov omejitve plač (tako imenovanega salary capa, op. a.) za sezono 2022/23. 202 milijona dolarjev za pet let bi predstavljalo največjo pogodbo vseh časov med košarkarji, ki so po uvodnih letih v ligi NBA podpisovali svoje prve dolgoročnejše pogodbe, je že pred časom poročal ESPN.



V letošnji končnici je ljubljanski as povprečno dosegal 35,7 točke (54,2-odstotni met za dve točki, 40,8-odstotni za tri), poleg tega pa še 10,3 podaje in 7,9 skoka na tekmo. S slovensko člansko reprezentanco letos piše zgodovino in po zmagi na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na OI v Tokiu ga v torek zgodaj zjutraj (ob 3.00) z rojaki čaka četrtfinalni obračun olimpijade z Nemčijo.



Dončić je to sezono zaslužil 8,05 milijona dolarjev (6,6 milijona evrov), v sezoni 2021/22 pa bo zaslužil 10,17 milijona (8,35 milijona evrov). Če se slovenski zvezdnik ne bi odločil za podpis nove pogodbe, bi po koncu prihodnje sezone postal prosti igralec.

