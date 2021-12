Dončićev soigralec: Molimo, da si bodo vsi hitro opomogli

Po tem, ko se je v proticovidnih protokolih lige NBA znašel tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, se je vodstvo tekmovanja znašlo v še bolj nezavidljivem položaju. Kljub hitro rastočemu številu okužb so želeli v NBA precej na silo nadaljevati s prirejanjem tekem, a zdaj tvegajo, da bo televizijska gledanost božičnega sporeda v ligi utrpela hud udarec. Ekipam namreč hitro zmanjkuje zdravih igralcev, Dončić pa v najslabšem primeru letos ne bo več igral. Desetdnevno samoosamitev lahko ljubljanski zvezdnik prekine z dvema negativnima testoma, medtem pa pri Dallasu mrzlično iščejo nove igralce, s katerimi lahko v skladu z novimi pravili v tovrstnih primerih okrepijo kader.

»Precej noro je. Ne vem, kaj sploh lahko narediš, lahko samo čim bolj paziš. Najboljša stvar je, da so vsi kolegi v redu. Molimo, da si hitro opomorejo, ne le oni, temveč vsi v ligi in po svetu. Moramo prebroditi te čase,« je dejal branilec Dallasa Jalen Brunson. Liga NBA si je veliko obetala od božičnega spopada Dallasa z ekipo Utah Jazz, kot tudi od tekem z Giannisom Antetokounmpom (Milwaukee Bucks), Traejem Youngom (Atlanta Hawks), Kevinom Durantom, Jamesom Hardnom in Kyriejem Irvingom (vsi Brooklyn Nets), ki pa so trenutno vsi odsotni.

Božični spored lige NBA: New York Knicks – Atlanta Hawks (sobota, 18.00)

Milwaukee Bucks – Boston Celtics (sobota, 20.30)

Phoenix Suns – Golden State Warriors (sobota, 23.00)

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets (nedelja, 2.00)

Utah Jazz – Dallas Mavericks (nedelja, 4.30)

Za Dallas je trenutno pomembna vsaka tekma, saj so tudi po zaslugi Dončićevih odsotnosti Mavericks s tretjega zdrsnili vse do osmega mesta na lestvici zahodne konference. Dončić, ki je nedavno priznal, da še ni najbolje pripravljen po olimpijskih naporih, v povprečju v aktualni sezoni dosega 25,6 točke, 8,6 asistence in 8,0 skoka. Dallas, odkar je njegov član Dončić, sicer sezone na prvih desetih tekmah še nikoli ni odprl tako uspešno, na prvih 13 preizkušnjah do prve odsotnosti Ljubljančana so imeli Teksašani izkupiček 9:4, na zadnjih 17 tekmah (Dončić ni igral na devetih) je izkupiček znašal 6:11.

Optimizmu Kidda sledil pozitiven test

Pred torkovo zmago nad Minnesota Timberwolves, ko Dončićeva okužba še ni bila potrjena, je bil trener Jason Kidd optimističen ob vprašanjih glede pripravljenosti slovenskega asa.

»Prva stvar je njegov gleženj, delamo na tem. Nato pa ... Njegova pripravljenost. A glede na trenutno stanje, z zelo malo časa za treninge, veste, da počne vse, kar je v njegovih močeh. Upajmo, da bomo lahko nanj spet računali v četrtek. To pomeni, da se reči odvijajo v dobri smeri,« je dejal Kidd, ki ga je nato dan kasneje presekala novica o pozitivnih testih Dončića in necepljenega branilca Treya Burka. V oči je bodlo dejstvo, da je Dončić kljub drugačnim napovedim tekmo z Minnesoto spremljal ob robu igrišča, čeprav je Kidd dejal, da želijo v klubu zmanjšati možnost prenašanja okužb in da bo Dončić tako kot Kristaps Porzingis in drugi odsotni soigralci ostal doma.

Pri Dallas Morning News so zapisali, da je bil Dončić virusu najverjetneje izpostavljen že prej, a kot je dejal Kidd, se v tem trenutku po ligi NBA širi tako hitro, da so v klubih praktično nemočni.

»Lahko bi se celo zgodilo, da bi kdo sredi tekme moral oditi, ker bi bil pozitiven. Preprosto se moraš na to prilagoditi,« je še dodal Kidd.