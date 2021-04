Dončićev tekmec lovi kralja trojnih dvojčkov

Legendarni Oscar Robertson je blestel v ligi NBA v letih 1960-74 ter v dresih Cincinnatija in Milwaukeeja zaslovel tudi z neverjetnim nizanjem trojnih dvojčkov. Zbral jih je 181, v sezoni 1961/62 pa je celo igral s povprečjem 30,8 točke, 12,5 skoka in 11,4 asistence.



Zdaj se mu je povsem približal Washingtonov branilec Russell Westbrook, ki jih je na zadnjih šestih tekmah zbral prav toliko trojnih dvojčkov in v tem prvenstvu že 24; drugi je Nikola Jokić iz Denverja s 15, četrti Luka Dončić z 9. Pri 32 letih je Westbrook že pri številki 170 in če bo nadaljeval v letošnjem ritmu, bi lahko prehitel Robertsona že do konca prvenstva. Dončića čaka precej daljša pot, saj je trenutno pri 34 trojnih dvojčkih.

