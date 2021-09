Dončićeva pogodba se bo čez pet let zdela nizka

V nadaljevanju preberite tudi:

Danes so lastniki najvišjih pogodb Giannis Antetokounmpo (pet let, 228 milijonov dolarjev), Stephen Curry (4 leta, 228 milijonov) in Dončić (pet let, 207 milijonov). Ko se jima bosta leta 2026 iztekli pogodbi, bosta Antetokounmpo in Dončić stara 31 oziroma 27 let in bi lahko takrat znova podpisala maksimalni pogodbi, ki bi presegli mejo 300 milijonov.