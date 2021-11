Dončićevi v akcijo v ugodnem terminu za Slovence

Košarkarji Washingtona so v ligi NBA dobili dvoboj z Miamijem tesno s 103:100 in se povzpeli na drugo mesto v vzhodni konferenci. Obe ekipi imata zdaj po 11 zmag, eno manj od vodilnega Brooklyna. Pri zmagovalcih je z 21 koši in devetimi podajami izstopal Bradley Beal, kar četverica košarkarjev pa je dosegla dvomestno število košev. Pri Miamiju, ki je v tretji četrtini vodil že za 16 točk in je v četrtek dobil medsebojni dvoboj na Floridi s 112:97, je bil z 29 točkami najboljši Jimmy Buttler.

Tekmo je odločila napeta končnica. Slabe štiri minute pred koncem je Miami vodil s 96:88, dve minuti in 15 sekund pred koncem pa sta bili ekipi poravnani na 96 točkah. Washington je nato povedel s trojko Spencerja Dinwiddieja, Miami pa se je približal na točko. Tekmo je v prid domačih nato odločil Kyle Kuzma, ki je v zadnjih sekundah zadel štiri proste mete, ne pa tudi zadnja dva, kar je Bamu Adebayu ponudilo zadnji med za izenačenje, a je zmaga ostala v prestolnici.

Dallas na parket ob ugodni uri za slovenske navijače

Moštva s slovenskimi košarkarji so v soboto počivala, vsa tri pa bodo na delu v noči z nedelje na ponedeljek. Dallas Luke Dončića gostuje v Los Angelesu pri moštvu Clippers, Denver Vlatka Čančarja bo gostoval v Phoenixu v Arizoni, Goran Dragić s Torontom pa pri vodilni ekipi lige Golden State Warriors. Posebej mikaven termin tekme za slovenske navijače bo imel Dallas, ki bo igral v Kaliforniji danes ob 21.30 po slovenskem času.