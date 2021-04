Luka Dončić za dva skoka prekratek za trojni dvojček

Izidi NBA

Košarkarji New Yorka so v Dallasu prišli do pete zaporedne zmage (117:109). Teksašane je zasenčil zanje nerešljiva uganka, ki je nasul 44 točk.je dosegel 22 točk, 19 podaj, trojni dvojček pa se mu je izmuznil za dva skoka (8).Miami je z, ki je v 23 minutah dosegel 15 točkah, klonil pred najslabšim moštvom v NBA Minnesoto (119:111). V Denverjevi zmagi proti Houstonu pa je štiri točke prispevalDallas je dvoboj začel z izvrstnim ritmom, z metom 9:6 zadel vse štiri poskuse za tri točke, toda gostje so imeli zelo razpoloženega razpoloženega Randla, ki je že v prvi četrtini nasul 15 točk in dal vedeti, da je to njegov večer.Dončić je v prvem polčasu zbiral podaj, skupno devet, pri točkah je bil manj uspešen, dosegel jih je le šest. Z učinkovitejšo predstavo v tretji četrtini, v kateri je dosegel devet točk in še pet podaj, je Dallas popeljal do vodstva, a so gostje v zadnjo četrtino vendarle vstopili s prednostjo štirih točk. Kratkohlačniki so zadnjih deset minut nadaljevali v visokem ritmu in si v odsotnosti najučinkovitejših Dallasovih mož, Dončića inpriigrali 12 točk prednosti, kar je tudi zadostovalo za peto zaporedno zmago.109:117 (Porzingis 23 in 12 skokov, Dončić 22 – met iz igre 16:7, za tri 9:2, prosti meti 10:6, 8 skokov in 19 podaj, Hardaway 16, Richardson 14, Finney-Smith 13, Redick 9, Brunson in Kleber po 6; Randle 44 – met iz igre 29:16, za tri 11:6, in 10 skokov, Barrett 24, Rose 15, Bullock 11, Noel in Payton po 6, Gibon in Ntilikina po 4, Quickley 3).119:111 (Towns 24, Rubio 17, Reid 16, Hernangomez 14, Edwards 12, Russell 11, Okogie 10, Vanderbilt 9, McDaniels 4, McLaughlin 2; Butler 30 – met iz igre 19:9, 10 skokov, Ariza 21, Adebayo 17, Dragić 15 – met iz igre 10:5, za tri 5:3, skok in 3 podaje v 23 min, Robinson 11, Nunn 7, Herro 4, Vincent in Strus po 3).99:128 (Vlatko Čančar 4 – met iz igre 2:1, 2 skoka in 2 podaji v 4 min).119:111110:104106:103117:115130:115113:102115:126106:107