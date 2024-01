Dončićevih 33 točk in nov trojni dvojček premalo za zmago v LA-ju

FOTO: Reuters

Košarkarji Dallasa so se po sedmih zaporednih domačih tekmah znova odpravili na gostovanje, v Crypto.com Areni so jih pričakali in nadigrali Los Angeles Lakers, ki so slavili s 127:110. Dallas je dočakal povratek, ki je bil s 33 točkami, 13 skoki in 10 asistencami gonilna sila ekipe iz Teksasa, a je bilo to premalo za razpoložene Jezernike.

Dončić je iz igre metal solidnih 12-24, a je zadel le dva meta od devetih za tri točke, met z razdalje je bil težava tudi ostalih igralcev Dallasa, skupno so za tri metali 11-40. »Prva tekma po povratku je vedno težka, imel sem težke noge, za veliko trojk sem mislil, da letijo v koš, a so bile prekratke,« je bil po tekmi jedrnat Dončić.

Lakers so njihove zgrešene mete izkoriščali s hitrimi protinapadi, na katere Dallas ni imel pravega odgovora. Ko so igrali na postavljeno obrambo, pa je prednjačil Anthony Davis, ki igra najboljšo sezono v svoji karieri. 28 točk in 12 skokov od njega še pričakujemo, 9 asistenc pa je očitno nov element v igri visokoraslega centra Jezernikov. »Naučil sem ga, kako naj podaja,« se je po tekmi šalil LeBron James, ki je k zmagi dodal 25 točk in po 8 skokov in asistenc.

Izkazal se je tudi D'Angelo Russell, ki je veliko prostora v protinapadih izkoristil za 29 točk. Pri Dallasu so tokrat pogrešali učinek Kyrieja Irvinga, v 32 minutah na parketu je dosegel le 12 točk. Le redko Dončić in Irving skupaj prikažeta dobro partijo – ko jo, je moštvo iz Dallasa zelo nevarno.

»Imeli smo veliko odprtih metov za tri, a jih nismo zadeli. Ustvarjali smo si priložnosti, a če jih ne izkoristiš, te bo tako dobra ekipa, kot so Los Angeles Lakers, kaznovala,« je bil jasen trener Jason Kidd. V prid njegovi analizi govorijo tudi številke, Jezerniki so tekmo končali z 32 točkami iz nasprotnih napadov, Dallas jih je dosegel le sedem. Glede na to, da ima Dallas nižjo, predvsem pa mlajšo ekipo, bi pričakovali ravno nasproten razplet.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto, ko bodo gostovali v San Franciscu pri Golden State Warriors, ki se spoprijemajo z nepričakovano smrtjo trenerja Dejana Milojevića.

Siakam odhaja k Indiani Ekipi Toronto Raptors in Indiana Pacers sta se dogovorili za menjavo, po kateri bo Pascal Siakam v prihodje nosil dres Indiane. Pacers so v Kanado v zameno poslali Bruca Browna in Jordana Nworo ter tri izbore v prvem krogu nabora: letošnjega svojega, najslabšega med letošnjim izborom na naboru Utaha/Houstona/LA Clippers/Oklahome in svoj izbor v prvem krogu nabora leta 2026. Siakam, dvakrat že izbran v eno od najboljših peterk lige (All-NBA) in dvakrat na All-Star tekmo, je v tej sezoni dosegal po 22,2 točke, 6,3 skoka in 4,9 asistence na tekmo. Poleti bo Siakam postal prost igralec, a je Indiana z njim zelo verjetno dosegla dogovor, da bo v Indiannapolisu podpisal dolgoročno pogodbo. V ločeni menjavi je New Orleans v Indiano poslal Kiro Lewisa, Indiana pa ga je nato preposlala v Toronto. New Orleans je tako prišel pod limit za t.i. luxury tax.

Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves 117:124

Atlanta Hawks - Orlando Magic 106:104

Boston Celtics - San Antonio Spurs 117:98

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 135:95

New York Knicks - Houston Rockets 109:94

Toronto Raptors - Miami Heat 121:97

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 132:112

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 127:110

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 105:103