Zaradi srčnega zastoja umrl pomočnik trenerja Golden Stata Milojević

Srbski košarkarski trener Dejan Milojević, ki so ga zaradi srčnega zastoja prepeljali na urgenco v Salt Lake Cityju, je umrl, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Šestinštiridesetletni Milojević je doživel srčni zastoj med večerjo ekipe Golden State Warriors, kjer je bil nazadnje pomočnik trenerja, v torek zvečer po lokalnem času v Salt Lake Cityju. Že ko so ga prepeljali v bolnišnico je bila tekma severnoameriške košarkarske lige NBA z ekipo Utah Jazz prestavljen.

Milojević je leta 2001 v Turčiji kot košarkar Jugoslavije osvojil naslov evropskega prvaka. Kot trener je osem sezon do junija 2020 zelo uspešno vodil ekipo Mega, ki je imela v tem obdobju med drugim kar 11 igralcev, ki so potem dobivali povabila za nastop v NBA. Med njimi sta bila tudi sedanji zvezdnik lige Nikola Jokić in slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Leta 2021 je v Warriors postal pomočnik trenerja Steva Kerra in nato leto pozneje osvojil naslov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.