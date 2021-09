Dončiću bo zdaj še lepše, odšel je njegov največji sovražnik

Pri The Athletic so Haralabosa Voulgarisa označili celo za »sovražnika« Luke Dončića. Voulgaris je veljal za nekoga, ki je močno vplival na odločitve lastnika Marka Cubana. Madridski časnik AS se na svoji spletni strani spominja napetosti v zaključku minule sezone, ko je Dallas zapravil vodstvi z 2:0 in 3:2 v zmagah v prvem kolu končnice proti Los Angeles Clippers. Govorilo se je tudi o nesoglasjih med Dončićem in latvijskim zvezdnikom Kristapsom Porzingisom, nadaljevalo pa z odhodom dolgoletnega generalnega direktorja Donnieja Nelsona in trenerja Ricka Carlisla.



Delegacija Dallasa je nato po nepozabnih nastopih na olimpijskih igrah v Ljubljani podpisala rekordno novo pogodbo z Dončićem, ki ga bo v novi sezoni vodil Jason Kidd. Kidd naj bi po pogovorih s Porzingisom dobil potrditev, da je Latvijec pripravljen začeti z ničle, potem ko se je že zdelo, da je zadnjo tekmo v dresu Mavsov že odigral.



The Athletic se je razpisal o številnih notranjih trenjih v klubu, v središču večine težav pa naj bi se vedno znova pojavljala figura Voulgarisa, ki velja za strokovnjaka v svetu športnih stav, z Dallasom pa je sodeloval od leta 2018 kot razvojni direktor. Voulgarisove statistične analize naj bi usodno vplivale na številne Cubanove odločitve, Voulgaris pa je v Dončiću bojda dobil velikega nasprotnika.

Izvrstna novica za notranji mir

»Slovenec je imel po poročanju The Athletica z njim velika nesoglasja, za katera so vedeli vsi znotraj ekipe. Številni so ga imeli za osebo, ki šepeta na uho Cubanu, povezovali so ga tudi z odhodom Nelsona,« je zapisal AS. Dnevnik Dallas Morning News je poročal, da je sodelovanja z Voulgarisom nepreklicno konec, saj se mu je iztekla pogodba, Cuban pa se je ob vprašanjih o nadaljnjem sodelovanju izmikal medijem. Njegovo vlogo bo (vsaj deloma) prevzel Nico Harrison, ki je bil član delegacije, ki je avgusta obiskala Slovenijo.



»Za številne je to izvrstna novica za notranji mir pri Mavsih, kjer so nekateri menili, da so bile stvari že tako napete, da bi lahko vplivale na Dončićevo prihodnost v ekipi. A zdaj je Slovenec podaljšal pogodbo in Voulgarisa ne bo imel pred očmi, saj mu absolutno ni zaupal,« dodaja AS.

Dončić kričal: Ne govori mi, da naj se jeb**o umirim!

Novinarja The Athletica Tim Cato in Sam Amick sta zapisala, da je Cuban zdaj že bivšemu sodelavcu dovolil vplivati tako na podpisovanje pogodb in menjave igralcev ter izbire na naborih kot tudi na sestavljanje začetnih peterk oziroma rotacij trenerja Carlisla. Cuban je Voulgarisa neprestano branil, čeprav so tudi anonimni viri za The Athletic potrdili, da je veljal za izjemno težavnega sodelavca, s katerim se je bilo težko pogovarjati. Cuban je bil po drugi strani navdušen nad njegovimi statističnimi analizami in razumevanjem umetne inteligence, s čimer naj bi Dallasu pomagal do novih uspehov. Po zaslugi športnih stav in uporabe lastnih programov za analizo rezultatov je obogatel v 90. letih prejšnjega stoletja.



Omenili so tudi februarski dogodek s tekme proti Golden Statu. Po tem, ko je Dončić izgubil žogo, mu je Voulgaris s tabličnim računalnikom v roki pokazal, da naj se umiri. To naj bi bila kaplja čez rob.



»Ne govori mi, da naj se jeb**o umirim!« naj bi mu zabrusil Dončić, ki mu ni ušlo, da je denimo predčasno zapustil tudi tekmo z New York Knicks. To naj bi mu pred vsemi povedal tudi v slačilnici.

