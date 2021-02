Dončiću dobro kaže v glasovanju za spektakel vseh zvezd

Ameriška košarkarska zvezdnika Kevin Durant (Brooklyn Nets) in LeBron James (Los Angeles Lakers) sta po prvem tednu glasovanja vodilna igralca za nastop na tekmi vseh zvezd v ligi NBA. Luka Dončić (Dallas Mavericks) je med branilci drugi, v zahodni konferenci je na četrtem in skupno na sedmem mestu.



Največ glasov navijačev je v prvem tednu na zahodu prejel LeBron James, in sicer 2.288.676. Na vzhodu jih je Kevin Durant dobil 2.302.705. Za Luko Dončića je glasovalo 1.395.719 obiskovalcev uradne spletne strani lige NBA. Mladi slovenski as je drugi med branilci za Američanom Stephenom Curryjem (Golden State Warriors, 2.113.178) in četrti na zahodu za Jamesom in Srbom Nikolo Jokićem (Denver Nuggets, 1.477.975).



Na vzhodu sta ob Durantu več glasov od Dončića prejela le še Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 1.752.185) in Kamerunec Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 1.584.028). Glasovanje bo potekalo do 15. februarja, nove vmesne rezultate pa bodo pristojni sporočili prihodnji četrtek (11. februarja).



Preostale člane ekip za tekmo zvezd, ki sicer še nima datuma (morala bi biti v začetku marca v Indianapolisu), bosta določila trenerja do 23. februarja. Lani je bil med zvezdniki osrednje tekme vseh zvezd prav Dončić, ki je na glasovanju prejel drugo največje število glasov. Več od mladega Ljubljančana jih je zbral le LeBron James.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: