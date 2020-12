Đorđević po zasuku ostaja trener Bologne

Srbski košarkarski strokovnjakbo še naprej vodil italijanski Virtus Bologna, je sporočilo vodstvo kluba.Vodilni možje so na začetku tedna najprej odpustili Đorđevića, nato pa so v torek objavili novico, da so se po konstruktivnem sestanku z Đorđevićem sklenili, da nadaljujejo skupno pot, ki so jo začeli marca 2019.Razlog za prvotno odpoved pogodbe naj bi bil zadnji poraz v italijanski ligi proti Sassariju. V domačem prvenstvu je Bologna na četrtem mestu s 5 porazi in 4 zmagami, v evropskem pokalu, kjer nastopa tudi Cedevita Olimpija, pa je še neporažena in si je že zagotovila nadaljevanje v Top 16.