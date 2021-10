Dragić nenatančen, Toronto izgubil

Slovenski košarkar, ki se je pred novo sezono severnoameriške lige NBA preselil iz Miamija v Toronto, je s svojo novo ekipo odigral drugo pripravljalno tekmo.Tokrat so Raptors gostovali v dvorani Wells Fargo Center pri Philadelphia 76ers in izgubili s 113:125. Dragić je odigral 22 minut in v tem času dosegel dve točki s prostih metov. Tekmo je začel v prvi peterki, v 22 minutah pa je v statistiko poleg dveh točk vpisal še po tri skoke in podaje, izgubil pa je tudi tri žoge. Njegov met iz igre je bil 0:4, za tri 0:3.Pri Torontu, ki ima s pripravljalnih tekem za zdaj po eno zmago in poraz, se je z 22 točkami najbolj izkazal, ki je dodal še po štiri skoke, podaje in ukradene žoge, pri gostiteljih pa s 16 točkamiDallas Mavericks zse bodo jutri pomerili z Los Angeles Clippers.