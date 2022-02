Porzingis zapušča Dallas, ki se zanima za Dragića

Petintridesetletni slovenski košarkar Goran Dragić ni več član Toronta, je zapisal ameriški ESPN. Kanadska ekipa se je s San Antoniom dogovorila za kadrovsko zamenjavo, ob tem pa si Toronto pridobil še pravico prvega izbora na letošnjem naboru NBA. Iz ameriškega Teksasa sta se v Kanado odpravila Thad Young in Drew Eubanks.

Isti vir navaja, da bo bržkone prišlo do odkupa Dragićeve pogodbe, za njegove usluge naj bi se najbolj resno zanimali pri Dallasu Luke Dončića, Milwaukeeju, Chicagu in Los Angeles Clippers.

Ameriški mediji poročajo, da litovski center Kristaps Porzingis ni več Dončićev soigralec, vodstvo teksaške ekipe je 221 cm visokega Latvijca poslalo v Washington v zameno za organizatorja igre Spencerja Dinwiddieja in nekdanjega člana ljubljanske Olimpije, Latvijca Davisa Bertansa.

ESPN in The Athletic sta zapisala, da bo James Harden iz Brooklyna v prihodnje igral pri Philadelphii. V nasprotno smer naj bi se odpravil Avstralec Ben Simmons, v kadrovsko menjavo pa na bi bila vključena še dva igralca Philadelphie - Seth Curry in Andre Drummond.