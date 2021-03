Dragićev slab večer ni ustavil Miamijevega zmagovitega pohoda

Goran Dragić je imel slab strelski večer, toda ni vplival na zmagovalno podobo in četrto zaporedno zmago košarkarjev Miamija.



Ljubljančan je proti Orlandu v zmagi s 102:97 svojo predstavo zaokrožil s tremi točkami, štirimi skoki in osmimi podajami. Dragiću se je močno tresla roka, met igre je imel kar 11:1, za tri 8:1.



Floridski dvoboj je odločila Miamijeva boljša moštvena predstava. Pri gostiteljih sta bila izjemno učinkovita Nikola Vučević z 38 točkami in Terrence Ross z 31, medtem ko je bil prvi strelec Miami Jimmy Buttler z 29 točkami.



Miami je na zadnjih 11 tekmah dosegel deset zmag in je z razmerjem 21:18 četrti na vzhodu.



Izidi NBA

Orlando : Miami 97:102 (Vučević 38 – met iz igre 15:27, za tri 13:6, 10 skokov, Ross 31 – met iz igre 19:10; Butler 29 – met iz igre 17:10, Herro 22, Olynyk 18, Robinson 14 in 10 skokov, Dragić 3 – met iz igre 11:1, za tri 8:1, štirje skoki, osem podaj v 25 minutah).

Atlanata : Cleveland 100:82 (Collins 22 in 13 skkov), Gallinari 20; Sexton 15, Young 14).

Houston : Boston 107:134 (Oladipo 26, Martin jr. 21; Brown 24, Tatum 23).

Minnesota : Portland 114:112 (Edwards 34, Rubio 15; Lillard 38, Trent 21).

Chicago : Toronto 118:95 (Williams 23, LaVine 15, Markanen 13; Powell 32, Lowry 20).

New Orleans : LA Clippers 135:115 (Williamson 27, Ingram 23; Leonard 23, Jackson 18)

