Durant predober za Philadelphio

Najboljši strelec lige NBA Kevin Durant je dosegel 34 točk, 11 skokov in 8 asistenc za zmago Brooklyn Nets proti Philadelphia 76ers, za katero je Joel Embiid zbral 32 točk. Bilo je 114:105.

Durant, olimpijski prvak z ZDA, je minuto in 46 sekund pred koncem dosegel ključne štiri točke v enem napadu. »Vsako moštvo se me loti malce drugače, zato je izziv vedeti, kako vstopiti v tekmo,« je povedal Durant, ki očitno ni imel prevelikih težav z obrambo gostov.

Mrežice so zaradi covida-19 pogrešale kar sedem igralcev, ampak to ni ustavilo Duranta pred 17.000 gledalci v Barcley's Centru. Zaradi okužbe s koronavirusom so manjkali člani začetne peterke James Harden, LaMarcus Aldridge in DeAndre' Bembry. Priložnost sta izkoristila Blake Griffin in Nic Claxton, ki sta s 17 točkami dosegla osebna rekorda sezone.

Brooklyn, ki je imel samo devet zdravih igralcev, je dosegel četrto zaporedno zmago. Tekma med Torontom in Chicagom je bila odpovedana. »Ponosen sem na moštvo, sploh glede na vse, kar se nam dogaja v tej sezoni. Ta bo še dolga, zato moramo nadaljevati v tem ritmu. Konec koncev gre le za košarko. To je nekaj, kar počnem celo življenje. Ni pomembno, kdo je na nasprotni strani, sam želim le vsak dan dati vse od sebe,« je še o svojih nastopih sklenil Durant, ki je v tem trenutku eden favoritov za naziv MVP rednega dela sezone. Tega si je prislužil že v sezoni 2014.

Philadelphia je po porazu z razmerjem 15-15 trenutno osma, mesto za Washington Wizards (15-15), ki so danes visoko z 98:118 izgubili proti drugi najboljši ekipi lige Phoenix Suns (23-5). Sonca so z odlično moštveno predstavo, nihče namreč ni presegel meje 20 točk, ustavila čarovnike, pri katerih je Bradley Beal dosegel 26 točk.

Na preostalih tekmah so Indiana Pacers (13-18) na krilih 31 točk Carisa LeVerta slavili proti Detroit Pistons s 122:113. Pri poražencih, ki so na dnu lestvice NBA z le štirimi zmagami po 27 tekmah, je 28 točk in deset skokov vknjižil Saddiq Bey.

New York Knicks (13-16), kljub zmagi proti Houston Rockets (9-20) s 116:103, ostajajo na 12. mestu vzhodne konference. Immanuel Quickley je za kratkohlačnike zbral 24 točk, eno manj je dosegel Evan Fournier, za poražence je 22 točk in deset skokov dosegel Daniel Theis.

Izidi:

Indiana Pacers : Detroit Pistons 122:113

Brooklyn Nets : Philadelphia 76ers 114:105

Houston Rockets : New York Knicks 103:116

Phoenix Suns : Washington Wizards 118:98