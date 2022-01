Džikić, Cobbs in Perry bi bili trd oreh tudi za pravo Olimpijo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem dejanju 18. kola lige ABA bodo danes ob 19. uri prišli na vrsto še košarkarji Cedevite Olimpije. V Podgorici se bodo poskušali vsaj delno oddolžiti Budućnosti za dva boleča jesenska poraza. Ljubljančanom gre med regionalno elito bolje od rok kot v evropskem pokalu, saj so peti na lestvici, vendar s skromno bero proti moštvom iz vodilne četverice. Edino zmago so iztržili proti Partizanu, proti Crveni zvezdi so dvakrat klonili, proti FMP in tokratni tekmici po enkrat v domači dvorani. Budućnost jim primazala krepko zaušnico tudi na evropski sceni, kaj jih torej čaka v dvorani Morača?