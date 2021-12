Embiid prekosil Duranta in Hardna

Košarkarska tekma med Denverjem in Golden Statom je bila odpovedana. Zasedba iz Kolorada, kjer igra tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, zavoljo številnih okužb z novim koronavirusom in poškodb ni mogla zbrati osem igralcev za obračun z vodilno ekipo zahodne konference, tako da je vodstvo severnoameriške lige NBA odpovedalo načrtovano tekmo.

V noči na petek je spodrsnilo trenutno najboljši ekipi v vzhodni konferenci, od Brooklyna je bila boljša Philadelphia, ki je v velikem jabolku slavila s 110:102. Prvo ime dvoboja je bil 213 cm visoki kamerunski center Joel Embiid, ki je mrežicam nasul 34 točk, izkazal pa se je tudi Tyrese Maxey s 25 točkami.

Pri osmoljencih iz New Yorka je Kevin Durant po vrnitvi na igrišče zaradi covidnega protokola - nazadnje je nastopil 16. decembra - Philadelphii nasul 33 točk, poleg prvega zvezdnika Brooklyna pa se je izkazal tudi James Harden s trojnim dvojčkom - 33 točk, 14 skokov in 10 podaj.

Joel Embiid je bil junak zmage proti Brooklynu. FOTO: Vincent Carchietta/USA Today Sports

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta bili na sporedu še dve tekmi. Zadnji prvak iz Milwaukeeja je zanesljivo slavil v Orlandu s 136:118 in dosegel peto zmago v nizu. Prvo ime dvoboja je bil čudežni Grk Giannis Antetokounmpo, ki je gostiteljem nasul 33 točk in pobral 12 žog pod obema obročema, poleg njega sta se izkazala tudi Jrue Holiday s 25 in Khris Middleton z 22 točkami.

Washington je na domačem parketu brez težav ukanil Cleveland s 110:93. Najboljši igralec domače ekipe je bil povratnik Bradley Beal, na tekmi proti konjenikom iz Clevelanda je po skoraj dvotedenskem premoru v svojo statistiko vpisal 19 točk in 10 podaj.

Izidi:

Brooklyn Nets : Philadelphia 76-ers 102:110

Orlando Magic : Milwaukee Bucks 118:136

Washington Wizards : Cleveland Cavaliers 110:93

Denver Nuggets : Golden State Warriors preloženo