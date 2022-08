Eurobasket 2022, priloga Dela in Slovenskih novic za košarkarske sladokusce

Priloga bo izšla pa bo v ponedeljek (29. t. m.) skupaj z osrednjim slovenskim časnikom in Slovenskimi novicami. Uvodnik za prilogo o 41. evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 1. in 18. septembrom gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija, je spisal naš dolgoletni spremljevalec in veliki poznavalec priljubljene igre pod obročema Eduardo Brozovič.

O pričakovanjih glede slovenske reprezentance, ki bo branila lovoriko, razmišlja takole: »Vse, razen optimizma in zadovoljnega prevzema vloge favorita, bi bilo že kar žalitev lastne kakovosti. Z bremenom se bo treba spopasti in v njem celo uživati, saj gre za svojevrsten privilegij, ki so si ga igralci in trenerji trdo prigarali.«

Izkušeni novinar Dela je opravil tudi daljši intervju z Aleksandrom Sekulićem, selektorjem slovenske košarkarske reprezentance, ki bo poskušala ubraniti naslov najboljše na stari celini iz leta 2017. »Zdaj smo spet prišli do stopnje, ko se vsi radi odzovejo na reprezentančno vabilo. Nihče ne išče izgovorov, ampak razloge, da lahko pride na priprave in tekme,« je med drugim pojasnil Sekulić in glede Luke Dončića dejal, da je zanj najboljši košarkar na svetu, ker se zna neverjetno dobro prilagajati na soigralce, tekmece in njihove obrambne strategije ter pravila igre, da je čim bolj koristen za svoje moštvo.

Svoj pogled na slovenskega čudežnega dečka je predstavil tudi Brozovič, ki je podoživel tudi nepozabno slovensko pot na evropski prestol izpred petih let v Istanbulu. »Igralci so pod vodstvom kapetana Gorana Dragića in selektorja Igorja Kokoškova pokazali vse, kar je manjkalo prejšnjim rodovom. Tudi samozavest in odločnost, da se ne bodo ustavili pred končnim ciljem. Vnovič so se izkazali tudi navijači,« je presodil Delov poročevalec s prvenstva stare celine v Helsinkih in Istanbulu 2017.

V prilogi Eurobasket 2022 si boste lahko prebrali tudi daljši pogovor s kapetanom Goranom Dragićem, ki se je spomnil svojih otroških let, zmagoslavja na evropskem prvenstvu, prihodnosti, … Pojasnil je, zakaj so slavni ljudje pogosto prisiljeni k temu, da se vedejo arogantno, zaupal nam je tudi, kje bo živel in delal po končani blesteči športni poti.

Opravili smo tudi intervju z Jako Lakovičem, ki je bil pred petimi leti pomočnik selektorja Igorja Kokoškova. Za našega nekdanjega dolgoletnega reprezentanta in po novem trenerja Gran Canarie so slovenski košarkarji po vrnitvi Gorana Dragića postali glavni kandidati za vnovično osvojitev naslova evropskih prvakov, vendar pri tem opozarja: »Ta turnir bo izjemno zahteven, morda najboljši od vseh na svetu, bolj kakovosten od svetovnega prvenstva, močnejši, kot so bile olimpijske igre. Vse reprezentance napovedujejo prihod svojih zvezdnikov iz lige NBA. Krog favoritov je širok: ob Sloveniji še Grčija, Francija, Srbija, Litva …«

V prilogi predstavljamo tekmece naših košarkarjev v skupini B, naredili smo tudi anketo med znanimi Slovenci, ki so nam zaupali, kaj si obetajo od letošnjega prvenstva stare celine, navijači si bodo zagotovo z velikim zanimanjem prebrali vodič z glavnimi zanimivostmi Kölna in Berlina, ne manjka niti celoten spored prvenstva niti številni statistični podatki z junaki prejšnjih prvenstev na čelu …Želimo vam prijetno branje!