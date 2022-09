Francozi razkrili pravo vrednost slovenskih rabljev

Pojski košarkarji so v četrtfinalu EP v košarki Slovencem v prvem polčasu nasuli 58 točk. V polfinalu so jih proti Franciji na celotni tekmi zmogli 54 in izgubili s 54:95 (9:15, 16:32, 36:64). Francozi se bodo v nedeljskem finalu srečali z zmagovalcem večernega polfinalnega obračuna v Berlinu med Nemčijo in Španijo (20.30).

Poljska košarkarska reprezentanca, ki je pred dvema dnevoma senzacionalno izločila Slovenijo, ni zmogla še enega presenečenja. Proti Franciji, proti kateri je na zadnjih dveh prvenstvih obakrat izgubila le za tri točke, temu ni bila niti blizu, pokazala je slabo predstavo, s katero ni imela nikakršnih možnosti, piše STA.

Francozi, favoriti že pred tekmo, so z dobro obrambo ves čas nadzorovali položaj. V prvem polčasu so tekmecem dovolili le 18 točk, ga dobil za 16, že po dvajsetih minutah srečanja je bilo sklepati, da se Poljaki ne morejo uvrstiti v finale. To se le potrdila, francoska premoč je bila v drugem delu še bolj izrazita.

Ekipa, ki je bila na prvenstvu usodna za Luko Dončića in kolege, je vodila le z 2:0, nato pa so Francozi hitro ušli na plus sedem, do konca tekme pa prednost le še višali. Na začetku drugega polčasa so že vodili za 21 točk, toda niso popuščali, čeprav je selektor ponudil tudi priložnost igralcem, ki so na prvenstvu igrali manj. Najvišja prednost na tekmi je znašala 44 točk. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Guerschon Yabusele, zadel je tudi štiri trojke.