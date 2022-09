Košarkar pred smučarskim tekačem in dirkačem

Finski košarkarji, ki so morali v včerajšnjem četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu po hudem boju priznati premoč Špancem, so z odličnimi predstavami v skupinskem delu v Pragi in izločitvijo Hrvatov v osmini finala dvignili na noge številne rojake. Deželo tisočerih jezer je zajela košarkarska vročica, kar potrjuje tudi anketa, ki so jo izvedli med gledalci nacionalne televizije Yle.

Na vprašanje, kdo je ta čas najbolj priljubljeni finski športnik, jih je večina izbrala Laurija Markkanena, ki je bil najzaslužnejši za to, da so se »Suomiji« prebili med najboljših osem reprezentanc na stari celini. Izvrstni košarkar iz predmestja Helsinkov, ki ga je prav med prvenstvom šokirala novica, da bo novo sezono v ligi NBA namesto s Cleveland Cavaliers začel z moštvom Utah Jazz, je prejel kar 53,9 odstotka glasov.

Na drugem mestu je pristal smučarski tekač Iivo Niskanen (12,2 %), olimpijski prvak na 50 km iz Pjongčanga 2018 in na 15 km iz Pekinga 2022, tretji pa je bil dirkač Kalle Rovanperä (9,4 %), ki drvi k prvemu naslovu svetovnega prvaka v reliju. Omeniti kaže še, da je na četrtem mestu v glasovanju končala atletinja Wilma Murto (8,4 %), ki je na nedavnem evropskem prvenstvu v Münchnu presenetljivo zmagala v skoku s palico, v katerem se je z bronasto kolajno ovenčala Tina Šutej.