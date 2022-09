Ostrostrelec, ki s trojkami in nasmeškom spravlja v obup tekmece

V uvodnih dveh kolih evropskega prvenstva v košarki so za najvišjo zmago poskrbeli Finci, ki so včeraj v Pragi kar s tridesetimi točkami odpravili Poljake (89:59). Najboljši strelec tekme je bil Sasu Salin, nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije.

V Helsinkih rojeni košarkar je v dobrih 21 minutah k zmagi »Suomijev« prispeval 18 točk, potem ko je iz desetih poskusov zadel kar šest trojk. Na ta način je vnovič upravičil naslov knjige »Sasu Salin: Kolmen pisteen heittoja« (Sasu Salin: Metalec trojk), ki je pred dnevi izšla o njem na Finskem.

Kakor so zapisali v predstavitvi knjige, Salin igra v drugi najmočnejši ligi na svetu, španski ACB, v kateri od leta 2019 nosi dres moštva Iberostar Tenerife. Že od nekdaj je vrhunski profesionalec in ljubljenec navijačev. »Sasu je El Francotirador, torej ostrostrelec, ki melje in s pridom izkorišča svoje priložnosti, kot po tekočem traku meče trojke in s stalnim nasmeškom na obrazu spravlja tekmece na rob živčnega zloma.«

Sasu Salin (desno) spravlja v obup tekmece. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Kot je mogoče prebrati v knjigi, je Sasu vrhunski košarkar in obenem družinski človek, ki se do zadnje kaplje znoja bori za svoje moštvo, v teh dneh seveda za izbrano vrsto Finske. Med letoma 2010 in 2015 pa je Salin, ki je 11. junija praznoval 31. rojstni dan, navduševal pri ljubljanski Olimpiji.