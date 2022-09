Litovci edini iz slovenske skupine brez četrtfinala

Francija, Slovenija, Nemčija in Španija so si na košarkarskem evropskem prvenstvu v Berlinu priigrale četrtfinale. Kot zadnji je to uspelo Španiji, ki je po podaljšku premagala Litvo s 102:94.

Zadnja sinočnja tekma osmine finala med Španijo in Litvo je bila izenačena, oboji so imeli svoja obdobja, Španci predvsem v prvem polčasu, Litva pa v drugem, ko je vodila tudi za 11 točk, a je bilo ob začetku zadnje četrtine zgolj še pet točk razlike. Dobri dve minuti pred koncem so Španci izenačili in nato tudi povedli z 80:78, dobre pol minute pred sireno so Litovci s trojko povedli za točko, z enako mero so vrnili Španci, Litvi pa je za zadnji napad ostalo 16 sekund.

A Domantas Sabonis je takoj naredil osebno napako v napadu, tako da so imeli Španci po novi osebni napaki dva prosta meta, izkoristili so enega, na drugi strani pa je v zadnji sekundi izenačil Ignas Brazdeikis. V podaljšku so Španci dve minuti pred koncem povedli za sedem točk, vendar so se Litovci dobro minuto pred koncem znova približali zgolj na točko, imeli tudi nov napad za vodstvo, a naredili nešportno osebno napako v napadu pol minute pred koncem. Posledica je bilo vodstvo Špancev za šest točk 19 sekund pred koncem in konec upanja za Litvo.

Pri Španiji, ki bo v četrtfinalu igrala proti Hrvaški ali Finski, je bil najbolj razpoložen Lorenzo Brown z 28 točkami in osmimi podajami, Willy Hernangomez je dodal 21 točk in osem skokov. Pri Litvi je Mindaugas Kuzminskas dosegel 18 točk, Brazdeikis pa eno manj. Razočaral je Jonas Valančiunas, ki je v dobrih 20 minutah dosegel le pet točk.

Rudy Gobert in drugi olimpijski podprvaki Francozi so proti Tukom za las ušli slovesu. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Francija je po podaljšku premagala Turčijo s 87:86. Tesen obračune je šel v podaljšek, čeprav so imeli Francozi v prvem polčasu tudi že 16 točk prednosti. V dodatnem delu igre so imeli Francozi ves čas pobudo, povedli tudi za pet točk, a svoji zadnji dosegli že 1:34 minute pred koncem. V tem času pa Turkom ni uspelo doseči več kot koša Bugrahan Tuncer in dveh prostih metov Furkmana Korkmaza.

Prav ta sta bila tudi najboljša strelca pri Turčiji, Tuncer je zbral 22, Korkmaz pa 18 točk. Pri Franciji, ki jo v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja med Srbijo in Italijo, je prednjačil Rudy Gobert z 20 točkami in 17 skoki, Evan Fournier in Thomas Heurtel sta jih dodala po 13.

Na tekmi Nemčije in Črne gore (85:79) se je zdelo, da so gostitelji turnirja vse opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili za 24 točk. Takoj zatem so povedli celo za 27, nato pa se je prednost počasi začela topiti. V uvodu zadnje četrtine je znašala le še osem točk, malce zatem celo le pet, 26 sekund pred koncem pa le še tri točke. Bližje pa Črnogorci niso prišli.

Nemčija je z Dennisem Schröderjem (na tleh) skoraj zapravila 25 točk prednosti proti Črni gori. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Dennis Schröder je bil z 22 točkami in osmimi asistencami najboljši pri Nemčiji, pri kateri sta po 14 točk dodala Franz Wagner in Maodo Lo. Pri Črnogorcih je Kendrick Perry tekmo končal s 25 točkami, Bojan Dubljević pa z 22. Nemce v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja Grčija – Češka.

Slovenija je ob nekaj težavah na koncu zanesljivo z 88:72 ugnala Belgijo.

Danes bodo še naslednji dvoboji: Ukrajina – Poljska, zmagovalec tega bo v četrtfinalu igral s Slovenijo, Finska – Hrvaška, Srbija – Italija in Grčija – Češka.