Sekulić se je prvič odzval: Francozi pobegnili za 9 točk

Slovenski košarkarji so ob 17.15 sprejeli zadnji izziv v prvem delu evropskega prvenstva, ki domuje v štirih državah. Köln je prizorišče derbija za prvo mesto v skupini B med Slovenijo in Francijo, zmagovalec si bo priigral najboljše izhodišče za izločilne dvoboje, ki jih bodo odprli konec tedna v Berlinu. Tako Francija kot Slovenija sta si zagotovili pot v nemško metropolo že pred tekmo.

Prva četrtina: Slovenija brez pomoči Mika Tobeyja

Slovenija je začela tekmo brez pomoči Mika Tobeyja, ki se je poškodoval na prejšnji tekmi z Nemčijo, saj so v našem taboru ocenili, da odličnega košarkarja raje privarčujejo za ključne izzive, ki bodo sledili konec tedna. Selektor Aleksander Sekulić je uvrstil v začetno peterko znana imena, to so: Goran Dragić, Jaka Blažič, Žiga Dimec, Vlatko Čančar in Luka Dončić.

Kot da bi to vplivalo na Slovence, so ti začeli medlo, nezbrano, pri tem pa je šlo vse od rok Francozom. Nekaj lahkih košev, trojk Francozov in več neuspešnih napadov Slovencev je bilo dovolj, da so olimpijski podprvaki pobegnili za 9 točk (3:12), vse tri točke za Slovenijo pa je prispeval Dončić. Sekulić je vzel minuto odmora.

Luka Dončić in soigralci so v zadnjem dejanju pred tekmo s Francijo zablesteli v polnem sijaju in strli odpor gostiteljev Nemcev in tako na najboljši možni način utišali kritike, ki so letele nanje po nepričakovanem porazu s selekcijo BiH. Tudi zmaga s Francijo bi bila pomembna, štela bi dvojno: najprej za vrh, nato še za uspešno revanšo v bolečem merjenju moči na zadnjih olimpijskih igrah.

Slovenija in Francija sta namreč zadnjo medsebojno tekmo igrali v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu. Nicolas Batum, ki ga zdaj ni v reprezentanci, je v zadnji sekundi blokiral met Klemna Prepeliča in Francija je slavila zmago 90:89. Reprezentanci sta se srečali tudi v predtekmovanju eurobasketa 2017 v Helsinkih, kjer je bila Slovenija boljša s 95:78, od zadnjih petih medsebojnih tekem na EP pa je Francija zmagala le v četrtfinalu v Ljubljani 2013. Drevi bomo spremljali 20. medsebojno tekmo med Slovenijo in Francijo.