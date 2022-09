Luka Dončić je uprizoril še en samospev in utišal Köln

V nadaljevanju preberite:

Na srečo ni vsak dan nedelja, ki je slovenskim košarkarjem prinesla dva zaporedna poraza v osmih dneh: najprej z Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in drugič proti BiH v 3. kolu eurobasketa. Tudi torek je lahko prijazen športni dan, če se moštvo loti svojega poslanstva na pravi način. In branilcem naslova na EP je v celoti uspelo: oddolžili so se dotlej neporaženim Nemcem in se vrnili na šampionsko pot.

Manjši pretres po porazu z BiH je prinesel prvo spremembo v slovenski zasedbi: Goran Dragić je po šestih zaporednih tekmah zamenjal v začetni peterki Alekseja Nikolića, toda še pomembnejši je bil imeniten odziv moštva. Še posebej je zablestel Luka Dončić in se izkazal z drugo najboljšo predstavo v slovenskem dresu. Očitno so zalegli krizni sestanki, na katerih si je moštvo nalilo čistega vina ...