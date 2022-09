Luka je unikat, nihče drug ni tako popoln

V nadaljevanju preberite:

Aleksander Sekulić je postal selektor slovenske košarkarske reprezentance v prvih dneh novembra 2020. Pri takratnih 42 letih je imel za seboj že bogato zgodovino v izbrani vrsti, že leta 2006 je bil pomočnik Aleša Pipana na svetovnem prvenstvu in pogosto sodeloval tudi v naslednjih strokovnih štabih. Po samostojnem prevzemu krmila pa se mu življenje odvija z neverjetno naglico. Najprej je Slovenijo popeljal do letošnjega evropskega prvenstva, nato do krstne uvrstitve na olimpijske igre in do četrtega mesta v Tokiu, zdaj se prebija skozi kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 – vsakič z različno zasedbo. Glavnega izziva se je komaj dobro lotil: obrambe naslova evropskega prvaka.

Slovenska reprezentanca je bila v preteklosti nepredvidljiva, prijetno je presenečala s polovično zasedbo, a razočarala, ko se je približala popolnemu moštvu. Kaj in kako bi se lahko zalomilo na letošnjem EP?

Po zlatem EP smo se nekoliko prehitro opogumljali, da so se drugi reprezentanti nalezli Dragićeve in Dončićeve zmagovalne miselnosti. Se je epidemija ustvarjalne samozavesti že vrnila?

Kako je trenerju, ko ima na igrišču takšen branilski par? Ga je že kdaj zagrabilo, da bi si rekli, naj naša zvezdnika uredita vse skupaj, jaz se bom zleknil in užival?

Značaj moštva pogosto pride na površje s prvim porazom. Slovenija ga je z Dragićem in Dončićem prvič dočakala na uradni tekmi tik pred EP proti Nemčiji, se je morda bal dneva, ko bo prišel?