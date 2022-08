Luko Dončića skoraj silijo, naj igra kot po jajcih

V nadaljevanju preberite:

Zgolj osem dni pred začetkom 41. evropskega prvenstva v košarki imajo selektorji vseh 24 reprezentanc nemiren spanec. Po mislih jim švigajo številna vprašanja. So dovolj dobro izkoristili priprave? Kako in kdaj naj oblikujejo dokončne dvanajsterice in kako naj predstavijo svoje odločitve odvečnim igralcem? Kako se ogniti poškodbam v kvalifikacijskih dvobojih za svetovno prvenstvo 2023, ki jih čakajo tik pred začetkom EP? Priznajmo, ni jim lahko.

Ker nesreča nikoli ne počiva, lahko pride do zapletov, a kaj pravi Mednarodne košarkarske zveze Andreas Zagklis? Je predlog, da bi lahko reprezentance popeljale na EP po 14 košarkarjev še aktualen? Kaj je razkrila analiza FIBA? Kakšen je odgovor na zahteve po spremembah pri naturaliziaciji igralcev?