Naj živi košarkarska multikulturnost

Za lep čas nasvidenje Köln, v katerem so doživeli veliko sladkih in tudi kakšen grenak trenutek, po 29 letih znova pozdravljen Berlin, so si rekli slovenski košarkarji po koncu skupinskega dela evropskega prvenstva. Na nemško metropolo sicer starejši reprezentančni rodovi nimajo prijetnega spomina. Bila je prizorišče prvega poloma predhodnikov evropskih prvakov, ki jih je takrat kot selektor vodil Janez Drvarič.

Čeprav Nemčija nima takšnih gmotnih težav kot Gruzinci, Čehi in Italijani, ki so v minulih dneh gostili tri skupine na EP, hkrati pa jo spremlja glas o marljivosti in zanesljivosti pri vsem, česar se loti, doslej ni izstopala iz blede organizacijske podobe.

Zdaj ima vendarle tudi razlog, zaradi katerega je lahko upravičeno ponosna. Domača reprezentanca, evropski prvaki z Luko Dončićem, ki jih je spodbudil k množičnemu kupovanju dresov z njegovim imenom, Litva s svojo zvesto armado navijačev in BiH s svojo številčno enklavo »gastarbaiterjev« so polnili Lanxess Areno že v Kölnu. Pravi vrhunec pa se šele začenja.